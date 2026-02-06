Hansi Flick no pierde de vista al sustituto de Dro Fernández

La salida inesperada de Dro Fernández dejó un hueco sensible en el FC Barcelona. Mientras el club digería el impacto, Hansi Flick activó el radar de La Masia y puso el foco en un nombre propio que ya asoma con fuerza: Toni Fernández.

Un adiós inesperado y una respuesta desde la cantera

La marcha de Dro Fernández pilló a contrapié a buena parte del entorno azulgrana. Su progresión había generado expectativas y, cuando parecía listo para asentarse, el escenario cambió de golpe. En el FC Barcelona entendieron pronto que la respuesta no debía buscarse fuera, sino dentro. La cantera sigue siendo el eje del proyecto y La Masia mantiene una reserva inagotable de talento.

Ahí aparece la figura de Toni Fernández, delantero de 16 años que ya estaba en el radar del cuerpo técnico. Según informó Mundo Deportivo, Hansi Flick siguió de cerca su evolución tras el debut del canterano con el primer equipo en LaLiga frente al Girona FC el 12 de octubre de 2025.

Aquel día no fue casualidad. Las numerosas bajas, Ferran Torres, Gavi, Robert Lewandowski, Dani Olmo y Raphinha, obligaron a Flick a mover ficha. Y apostó por el talento joven. Toni respondió con personalidad, sin esconderse, demostrando que el escenario no le quedaba grande.

Oportunidades medidas y un plan claro

Toni Fernández se convirtió en el noveno jugador más joven en debutar en la historia del Barça, un dato que habla del contexto y del atrevimiento del técnico alemán. Poco después, fue incluido en la convocatoria para el Clásico de Liga ante el Real Madrid, otra señal inequívoca de confianza, antes de regresar al Barça Atlètic para seguir acumulando minutos.

La hoja de ruta de Flick es nítida: el crecimiento debe ser sostenido. El entrenador quiere que Toni juegue con regularidad, compita cada semana y asuma responsabilidades. Por eso considera que el equipo de reservas es el entorno ideal para pulir detalles, sin perder el vínculo con el primer equipo. Cuando surgen oportunidades, Flick no duda en llamarlo, como ocurrió recientemente ante el Real Oviedo. La idea no es acelerar, sino preparar. Y en ese equilibrio, Toni está aprendiendo a convivir con la exigencia.

🚨 Hansi Flick doesn't lose sight of the progression of Toni Fernández. He has already made his debut for the first team, but then decided that it would be best for Toni to have regular playing time. Still, Flick is attentive to him. [@gbsans] pic.twitter.com/Qjnk6uvNNw — barcacentre (@barcacentre) February 5, 2026

Un talento señalado para el futuro del Barça

El optimismo no nace solo de los debuts. Durante la gira de pretemporada 2024-25, Toni dejó sensaciones muy positivas y, ya en competición, firmó ocho goles y tres asistencias con el Barça Atlètic la temporada pasada. Números que confirman intuiciones y explican por qué es considerado un talento estratégico para el futuro del club.

En el Barça asumen que no hay sustitutos calcados. Dro Fernández es pasado; Toni Fernández es proyecto. Pero la convicción es clara: con paciencia, minutos y confianza, el relevo puede llegar desde casa. Flick no lo pierde de vista porque sabe que el futuro se construye ahora.