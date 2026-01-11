Hansi Flick pide a Deco que lo venda: 40 millones al bolsillo

El FC Barcelona, el mercado de fichajes y el nombre de Ronald Araújo vuelven a cruzarse en un momento delicado. Hansi Flick y Deco valoran una decisión estratégica que puede marcar el futuro inmediato del club.

La situación de Ronald Araújo abre un debate interno

El caso de Ronald Araújo vuelve a situarse en el centro de la actualidad del FC Barcelona. El central uruguayo trabaja para regresar al máximo nivel tras un periodo de ausencia marcado por cuestiones de salud mental, una etapa que el club ha gestionado con máxima discreción y respeto.

Araújo quiere volver. Su intención es clara: recuperar minutos, sentirse importante y volver a ejercer el liderazgo que le llevó a portar el brazalete de capitán. Desde el vestuario se valora su compromiso y su fortaleza competitiva, pero el contexto deportivo ha cambiado. La llegada de Hansi Flick ha redefinido prioridades y perfiles en la defensa.

El técnico alemán apuesta por centrales con buena salida de balón, lectura táctica y fiabilidad en una línea adelantada. Araújo encaja en algunos de esos parámetros, pero no en todos. Flick considera que su rendimiento físico y mental tras el parón será clave para determinar su rol. Y ahí es donde aparece la gran incógnita: ¿volverá a ser indiscutible o pasará a ser una oportunidad de mercado?

Flick y Deco valoran una venta estratégica

En los despachos del Barça, Deco trabaja con un escenario muy claro: el club necesita ingresos para equilibrar cuentas y reforzar posiciones clave. En ese contexto, el nombre de Ronald Araújo aparece subrayado. Su valor de mercado sigue siendo alto y una venta en torno a los 40 millones de euros es considerada una operación viable y estratégica. Hansi Flick no ha pedido una salida inmediata por motivos deportivos, pero sí ha trasladado que, si llega una oferta importante, el club debe escucharla. La cifra de 40 millones permitiría al Barça liberar masa salarial y, al mismo tiempo, acudir al mercado para fichar un central más adaptado a la idea del entrenador.

La dirección deportiva entiende que no se trata de una decisión sencilla. Araújo es un futbolista querido por la afición, símbolo de carácter y entrega. Sin embargo, el Barça actual necesita tomar decisiones frías. La prioridad es construir un proyecto sostenible y competitivo, incluso si eso implica desprenderse de piezas importantes.

🚨 Hansi Flick is reportedly open to sanctioning the sale of Ronald Araújo, despite the defender’s status as a Barcelona captain.



The Uruguayan centre-back could be allowed to leave this summer for a fee of around €40M.



He has recently taken time off from playing for mental… pic.twitter.com/Kz6ljjZzVk — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 11, 2026

Un verano que puede marcar un punto de inflexión

El futuro de Ronald Araújo no se decidirá de un día para otro. El central quiere demostrar que sigue siendo una pieza clave y Flick observará con atención su rendimiento cuando vuelva a tener continuidad. Pero el escenario está planteado: si llega una oferta cercana a los 40 millones, el Barça la estudiará seriamente.

Desde el entorno del jugador se transmite calma. Araújo quiere triunfar en el Barça, recuperar sensaciones y liderar desde el césped. Aun así, es consciente de que el club atraviesa un momento económico delicado y que su nombre puede convertirse en una solución para desbloquear otras operaciones.

En el Camp Nou no se habla de venta obligatoria, pero sí de oportunidad de mercado. Flick y Deco comparten una visión pragmática: si una salida permite reforzar mejor la plantilla y avanzar en el proyecto, no se descartará. El Barça se mueve entre el corazón y la razón. Ronald Araújo representa el carácter del club, pero los números mandan. Y en este mercado, 40 millones pueden cambiar muchas cosas.