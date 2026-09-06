Hansi Flick pierde la paciencia con Frenkie de Jong: ya ha tomado una decisión

El FC Barcelona ha iniciado la temporada con cambios que van mucho más allá de los nombres que entraron y salieron durante el mercado. Hansi Flick también quiere consolidar una nueva estructura dentro del vestuario, con futbolistas capaces de asumir responsabilidades cuando las cosas se complican. Después de un verano intenso, el técnico alemán considera que ha llegado el momento de establecer claramente quién debe ejercer ese liderazgo.

La decisión afecta directamente a uno de los jugadores con más experiencia de la plantilla. Durante los últimos años había ganado peso hasta situarse entre los principales capitanes y, después de varias salidas importantes, parecía lógico pensar que ascendería todavía más en la jerarquía. Sin embargo, ha ocurrido exactamente lo contrario. Otros compañeros han terminado adelantándolo y su posición dentro del grupo ya no es la misma.

No supone una ruptura entre jugador y entrenador ni significa que haya dejado de contar deportivamente, pero sí representa un mensaje difícil de ignorar. Flick quiere premiar a quienes considera preparados para liderar su Barça y el nuevo reparto del brazalete refleja esa intención. La decisión ya está tomada y deja al centrocampista en una situación bastante diferente a la que podía imaginar al comenzar el verano.

Frenkie de Jong baja posiciones entre los capitanes del Barça

El gran perjudicado por la nueva jerarquía es Frenkie de Jong. El neerlandés seguirá siendo uno de los cinco capitanes del Barça durante la temporada 2026/27, aunque pasa a ocupar el cuarto puesto, perdiendo peso respecto al curso anterior.

La nueva estructura coloca a Raphinha como primer capitán, seguido de Pedri y Eric García. De Jong aparece inmediatamente después, mientras que Lamine Yamal completa el grupo de cinco elegidos para asumir el brazalete.

El detalle resulta especialmente significativo porque las salidas de Marc-André ter Stegen y Ronald Araújo podían haber abierto la puerta a un ascenso natural del neerlandés. No ha sido así. El Barça ha apostado por una renovación de sus referentes y Pedri es uno de los grandes beneficiados, dando un salto importante hasta convertirse en segundo capitán. La situación física de De Jong también ha condicionado los últimos meses. Flick ya había establecido durante la pretemporada una jerarquía provisional en la que el centrocampista aparecía por detrás de varios compañeros mientras se recuperaba de sus problemas físicos.

Eso sí, su permanencia entre los cinco elegidos demuestra que De Jong continúa teniendo peso dentro del vestuario. No se trata de apartarlo ni de señalarlo definitivamente, sino de establecer una nueva realidad en un Barça donde otros jugadores han ganado terreno.

Flick ya ha tomado su decisión y el mensaje resulta evidente: el brazalete ya no depende únicamente de la experiencia o la antigüedad. De Jong tendrá que recuperar continuidad y protagonismo sobre el césped si quiere volver a escalar posiciones en un vestuario cuya jerarquía ha cambiado.