Hansi Flick quiere otro campeón del mundo en el Barça: Pedri ya sabe que es un crack

El FC Barcelona no quiere esperar al próximo verano para empezar a definir las posiciones que necesitará reforzar. Hansi Flick está satisfecho con buena parte de la plantilla, pero también tiene claro que existen zonas en las que todavía hay margen para dar un salto. Una de ellas es el lateral derecho, una demarcación que ya generó debate durante el último mercado y para la que el técnico alemán sigue teniendo un nombre especialmente marcado.

La situación de Jules Koundé puede resultar determinante. El francés continúa teniendo protagonismo, pero su rendimiento ha generado dudas y el club podría plantearse escuchar ofertas importantes si aparece una propuesta que permita financiar una operación de primer nivel. Eric García ofrece garantías en esa posición y cuenta con la confianza del entrenador, aunque Flick considera conveniente disponer de otra alternativa específica que eleve todavía más la competencia.

Y ahí entra en escena un futbolista al que Pedri conoce perfectamente de la selección española. Su Mundial terminó de confirmar lo que ya llevaba tiempo demostrando en Inglaterra: potencia, recorrido, capacidad para aparecer en campo contrario y personalidad para competir en los partidos más exigentes. Flick ya había recomendado su incorporación anteriormente y, lejos de olvidarse de él, vuelve a considerarlo uno de los candidatos ideales para mejorar su plantilla.

Pedro Porro vuelve a estar en los planes de Hansi Flick

El nombre que vuelve a aparecer sobre la mesa es el de Pedro Porro. El lateral del Tottenham fue una de las piezas destacadas de España durante el Mundial y terminó el torneo como campeón después de ganarse la confianza de Luis de la Fuente. Su rendimiento reforzó todavía más una candidatura que el Barça ya había estudiado antes.

Porro consiguió hacerse un hueco importante en ‘La Roja’ y dejó actuaciones de mucho nivel, aportando también en ataque. Esa capacidad para recorrer toda la banda encaja especialmente bien con el fútbol que propone Flick, que exige profundidad a sus laterales sin renunciar a una buena salida de balón.

Para Pedri, además, no sería ningún desconocido. Ambos han compartido vestuario con España y el centrocampista azulgrana conoce de primera mano las cualidades de un jugador que se ha consolidado en la Premier League.

El principal obstáculo continúa siendo económico. Porro renovó su contrato con el Tottenham antes del Mundial, por lo que sacarlo de Londres no será sencillo. Sin embargo, las informaciones apuntan a que su situación podría haber cambiado y que el futbolista estaría más abierto a valorar una nueva aventura.

Todo dependerá también de Koundé. Si el Barça consigue una venta importante por el francés, Flick quiere que parte de ese margen sirva para reforzar el lateral derecho. Y su candidato vuelve a ser el mismo: un Pedro Porro que ya sabe lo que es triunfar junto a Pedri y que podría reencontrarse con él, esta vez vestido de azulgrana.