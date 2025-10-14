Hansi Flick se ha hartado de él, no corre y cuando juega, el equipo es una banda

En Can Barça no están nada tranquilos ni satisfechos con el desempeño del equipo en esta temporada. Los culés han visto cómo la mayoría de sus jugadores no han sido capaces de sacar a relucir su mejor versión en estos primeros meses de competición. Una situación delicada que muchos atribuyen a la falta de condición y trabajo físico por parte de varios futbolistas, que no habrían mantenido la profesionalidad en verano o que, simplemente, consideran que sin dar el 100% van a ser capaces de sacar buenos resultados. Algo que ha demostrado no ser una tesis nada acertada.

En este sentido, uno de los principales señalados por su mal nivel en estos primeros compases de temporada no es otro que Jules Koundé. El lateral francés está muy lejos del nivel del año pasado y eso el equipo lo está acusando. Ya no ofrece esa seriedad defensiva de la 24/25. Ahora parece que es otro jugador: ni corre ni toma buenas decisiones y, en ocasiones, parece que tiene la cabeza en otro sitio. Algo que está desesperando a Hansi Flick, que ya plantea un cambio en el once de forma inmediata.

El equipo se desmonta con Koundé

La realidad es que poco queda de la autoridad que mostraba el galo en los duelos durante el año pasado. Ahora es un jugador que se muestra débil en los duelos individuales, que no acaba de mantener la línea defensiva y al que parece que se le está haciendo muy cuesta arriba este comienzo de temporada. Y lo peor es que el mal nivel de Koundé ha comenzado a hacer mella en el equipo, que parece una banda con el galo sobre el terreno de juego.

Por lo general, el Barça siempre dejaba una línea de tres atrás, con Koundé y los dos centrales. Lo que generaba mucha seguridad a un Flick que no tenía miedo de que el otro lateral y los mediocentros subieran al ataque. Sin embargo, ahora, con el mal nivel de Koundé, el equipo no puede desplegarse igual. No existe esa seguridad y se nota.

Así pues, hay cierto desencanto con respecto al nivel de rendimiento de un Jules Koundé que ha acabado por hartar a Hansi Flick, que no está para esperar a nadie y, si el galo no responde, se va a quedar fuera del equipo.