Hansi Flick se ha reunido con Dani Olmo, no será titular por culpa de Rashford

El Barça ya ha anunciado que Marcus Rashford llega a la ciudad condal en forma de cesión. Una gran noticia que deja muy satisfecho a Hansi Flick, que si demostró que necesitaba algo de este mercado, era el refuerzo de la posición de extremo izquierdo. En este sentido, la llegada de Rashford supone que ahora hay dos jugadores de primer nivel mundial en el flanco izquierdo. Lo que podría llegar a provocar un problema ciertamente importante en el conjunto blaugrana. Sin embargo, no parece que vaya a ser Raphinha el que pierda más protagonismo. Todo apunta a Dani Olmo como el gran perjudicado por la llegada del ex del Manchester United.

En este sentido, tal y como hemos venido contando, Hansi Flick se plantea muy seriamente la posibilidad de cambiar radicalmente el rol de Raphinha. El brasileño no es ese típico extremo al que solamente le cabe en la cabeza la posibilidad de ir hacia adelante, encarar y buscar portería. Raphinha es un jugador mucho más inteligente, con capacidad para entender el juego, los espacios y para generar para sus compañeros. Algo que Flick cree que podrá explotar muy bien en la posición de mediapunta.

Dani Olmo no genera confianza en Hansi Flick

Cabe destacar que tras una temporada en la que ha estado tanto tiempo lesionado como disponible, Hansi Flick ha llegado a la conclusión de que no puede poner todas sus esperanzas en la figura de Dani Olmo. El de Terrassa es un jugador de cristal y ha ido perdiendo rendimiento a medida que han pasado los meses. Por lo que, a pesar de que llegó como una estrella y que el talento no le falta, Hansi Flick ya le ha comunicado que parte como suplente. Algo que no debería ser novedad, ya que la pasada temporada la acabó con Fermín por delante.

De este modo, esta pretemporada será un momento fundamental para que Dani Olmo le demuestre a Hansi Flick que se está equivocando y que deberán ser Rashford o Raphinha los que tengan que ir al banquillo. Algo que ahora no se contempla.

Así pues, ya ha habido una primera reunión entre Olmo y Hansi Flick y las noticias no han sido especialmente buenas para el futbolista, que sabe que su puesto corre serio peligro.