Hansi Flick solo pide un último fichaje al Barça para tener un equipo de ensueño

El FC Barcelona entra en la recta final del mercado con buena parte de los deberes hechos, pero todavía queda una operación que Hansi Flick considera fundamental. El técnico alemán está satisfecho con los movimientos realizados por el club, aunque entiende que la plantilla necesita una última pieza para completar un ataque preparado para competir por todos los títulos.

La situación de la delantera preocupa especialmente al entrenador. Los posibles movimientos de salida pueden dejar al equipo con pocas alternativas para ocupar la posición de delantero centro, por lo que Deco lleva semanas estudiando diferentes posibilidades. En el mercado aparecen goleadores de primer nivel y algunos de ellos ya han sido relacionados con el conjunto azulgrana.

Flick, sin embargo, tiene las ideas bastante claras. El entrenador ha trasladado a la dirección deportiva qué tipo de delantero necesita y, sobre todo, quién es su favorito. No quiere simplemente un goleador, sino un atacante capaz de presionar, moverse por todo el frente ofensivo y participar constantemente en el juego. Y hay un futbolista que reúne todas esas condiciones.

Julián Álvarez, el gran deseo de Hansi Flick

El elegido es Julián Álvarez. El delantero argentino se ha convertido en la gran prioridad de Flick para terminar de construir su Barça. El técnico considera que su forma de jugar encaja perfectamente con la identidad que quiere mantener esta temporada: intensidad sin balón, movilidad constante y capacidad para marcar diferencias dentro del área.

Deco conoce perfectamente la postura del entrenador. Sobre la mesa pueden aparecer otros delanteros de enorme nivel, con nombres como Lautaro Martínez, Victor Osimhen o Harry Kane entre las posibles alternativas. Sin embargo, ninguno convencería a Flick tanto como el futbolista argentino.

El gran problema es convencer al Atlético de Madrid. En el conjunto rojiblanco consideran a Julián una pieza fundamental y no existe intención de facilitar su salida. Su situación contractual permite al club madrileño negociar desde una posición de fuerza, algo que obliga al Barça a medir muy bien hasta dónde puede llegar económicamente.

Por ese motivo, Deco tiene la obligación de estudiar alternativas aunque Flick mantenga firme su preferencia. El Barça no puede llegar al final del mercado sin una solución para su ataque por esperar únicamente a un futbolista cuya contratación presenta enormes dificultades.

La voluntad de Julián también podría terminar siendo importante. Cualquier movimiento necesitaría que el delantero mostrara claramente su deseo de vestir de azulgrana y que después Barcelona y Atlético encontraran un punto de encuentro en las negociaciones. Flick ya ha dejado clara su elección. Después de todos los cambios realizados durante el verano, el entrenador considera que solamente falta una gran pieza para cerrar su plantilla. Y si puede elegir, no tiene dudas: quiere a Julián Álvarez como último gran fichaje del Barça.