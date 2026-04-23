Hansi Flick ya ha elegido su fichaje prioritario y el FC Barcelona toma nota

El FC Barcelona ya empieza a planificar la próxima temporada y Hansi Flick lo tiene claro. El técnico ha señalado a Bernardo Silva como una pieza clave para dar un salto de calidad.

Flick marca el camino en el nuevo proyecto

El Barça encara un nuevo ciclo con la intención de volver a competir al máximo nivel tanto en LaLiga como en la Champions League. Para ello, Hansi Flick considera imprescindible reforzar la plantilla con jugadores que aporten experiencia, calidad y versatilidad.

En este contexto aparece el nombre de Bernardo Silva. El jugador del Manchester City termina contrato y ha mostrado predisposición a cambiar de aires, lo que lo convierte en una oportunidad de mercado muy interesante para el club azulgrana.

Flick no solo busca talento, sino perfiles que encajen en su idea de juego. El técnico alemán apuesta por un fútbol dinámico, con presión alta y circulación rápida de balón. En ese esquema, el internacional portugués encaja a la perfección. La dirección deportiva, encabezada por Joan Laporta, ya ha tomado nota de la petición. Aunque la situación económica sigue siendo un factor a tener en cuenta, la posibilidad de incorporar a un jugador de este nivel sin coste de traspaso supone una ventaja clave.

Un perfil que encaja en varias posiciones

Uno de los aspectos que más valora Flick de Bernardo Silva es su polivalencia. El futbolista portugués puede actuar en varias posiciones del centro del campo y del ataque, algo fundamental en una temporada larga y exigente.

En la mediapunta, podría competir con jugadores como Dani Olmo o Fermín López, aportando creatividad y capacidad para generar ocasiones. También puede retrasar su posición y ayudar en la construcción del juego junto a futbolistas como Pedri o Gavi.

Incluso en banda, el portugués ofrece soluciones. Su inteligencia táctica y su capacidad para asociarse lo convierten en una alternativa ideal para dar descanso a jóvenes talentos como Lamine Yamal. Este tipo de jugador encaja perfectamente en la idea de Flick: futbolistas capaces de adaptarse a diferentes situaciones sin perder nivel competitivo.

.@xavierbosch: "Bernardo Silva is really a market opportunity this summer."



"Barça may struggle to afford targets like Alessandro Bastoni or Julián Álvarez, but Bernardo is proven, versatile and available."



"Passing on him would feel like a mistake. pic.twitter.com/I9aCNqIIcg — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 21, 2026

Una oportunidad de mercado que ilusiona

Más allá del aspecto deportivo, la operación tiene un componente estratégico importante. Incorporar a Bernardo Silva sin pagar traspaso permitiría al Barça destinar recursos a otras posiciones del campo. Además, su llegada podría abrir la puerta a movimientos dentro de la plantilla. El club necesita equilibrar cuentas y optimizar su masa salarial, por lo que cada fichaje debe analizarse también desde el punto de vista económico.

El entorno del jugador ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en el Camp Nou, un destino que siempre ha despertado interés en el futbolista. Esto podría facilitar las negociaciones en un mercado donde varios clubes europeos también siguen su situación.

En cualquier caso, la decisión final dependerá de múltiples factores. Pero lo que está claro es que Flick ya ha dado el primer paso: señalar el camino.