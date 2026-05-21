Hansi Flick ya se lo ha dejado claro a Deco: hay que pagar por este jugador

El futuro de Marcus Rashford vuelve a estar encima de la mesa en el Barça. El delantero inglés llegó hace meses rodeado de dudas después de una etapa muy complicada en el Manchester United FC, pero poco a poco ha conseguido darle la vuelta a la situación. Dentro del club consideran que su rendimiento ha sido positivo y, sobre todo, que todavía tiene muchísimo margen para crecer. Por eso ahora mismo la sensación es bastante clara: Hansi Flick quiere que siga en el equipo y ya se lo ha comunicado directamente a Deco.

Rashford ha recuperado la sonrisa en Barcelona

La etapa de Rashford en Inglaterra estaba completamente desgastada. El futbolista llevaba tiempo acumulando críticas, irregularidad y una presión enorme en Old Trafford y necesitaba cambiar de aire. La llegada al FC Barcelona le permitió empezar prácticamente desde cero en un entorno mucho más tranquilo y favorable para recuperar confianza. Además, desde el primer momento encajó bastante bien dentro de la idea ofensiva de Flick. El técnico alemán valora muchísimo su velocidad, su capacidad para atacar espacios y también la facilidad que tiene para jugar en varias posiciones del ataque.

Porque Rashford puede arrancar desde banda izquierda, aparecer por dentro o incluso actuar más cerca del área cuando el equipo necesita profundidad. Y aunque no siempre haya sido titular, sí ha dejado sensaciones bastante buenas cuando ha tenido continuidad. Dentro del vestuario también hablan muy bien de su actitud y de cómo se ha adaptado al grupo.

Flick considera que es una oportunidad de mercado

La postura del entrenador alemán es bastante clara. Flick cree que el Barça debería hacer el esfuerzo para quedarse definitivamente con Rashford. Y ya se lo habría dejado muy claro a Deco en las últimas conversaciones sobre la planificación deportiva del próximo curso. El precio fijado en la opción de compra ronda los 30 millones de euros y dentro del club consideran que, viendo el mercado actual, no parece una cifra exagerada. Especialmente por un jugador con experiencia internacional y todavía en edad competitiva. Además, el propio Rashford está poniendo muchísimo de su parte para continuar en Barcelona.

🚨 Barcelona have reached an agreement on personal terms with Marcus Rashford.



The 28-year-old wants to stay at Barça permanently after his loan spell, but the club are still negotiating a transfer fee with Manchester United. 🇪🇸



They still believe they can agree a different… pic.twitter.com/3NY4CiZpFQ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 21, 2026

El delantero sabe perfectamente que la situación económica del Barça sigue siendo delicada y estaría dispuesto a rebajarse el salario para facilitar la operación. Y eso dentro del club se valora muchísimo. Porque no todos los futbolistas aceptan hacer ese tipo de esfuerzos para quedarse. Flick, de hecho, considera que esa implicación demuestra bastante compromiso con el proyecto.

El Manchester United tampoco pondrá las cosas fáciles

Aun así, la operación no está cerrada ni mucho menos. En el Manchester United quieren ingresar dinero por el futbolista y no tienen intención de regalar la salida de uno de los jugadores más importantes que han tenido en los últimos años. Aunque la realidad también es bastante evidente: Rashford ya no parece tener sitio dentro del proyecto del club inglés. Por eso todas las partes entienden que este verano será decisivo.

El Barça intentará rebajar el precio o negociar una fórmula de pago más cómoda, mientras que el United tratará de defender las condiciones pactadas inicialmente. Pero ahora mismo hay algo que juega bastante a favor del conjunto azulgrana: la voluntad del jugador. Rashford quiere seguir en Barcelona. Se siente cómodo en la ciudad, está feliz dentro del vestuario y cree que con Flick puede recuperar definitivamente su mejor nivel.