Iturralde lo confirma: esta es la verdad sobre la jugada que indigna al Barça

La derrota del FC Barcelona ante el Girona (2-1) en LaLiga sigue generando debate. Tras la polémica arbitral, Iturralde González ha sido tajante sobre la jugada que marcó el partido y que pudo cambiar el liderato.

El penalti que cambió el rumbo del Barça

El Barça no solo perdió tres puntos en Montilivi. Perdió el liderato de LaLiga en un encuentro que ha dejado heridas abiertas en el entorno azulgrana. El 2-1 frente al Girona FC estuvo marcado por varias acciones discutidas, pero especialmente por el penalti lanzado por Lamine Yamal que no terminó en gol… y que, según muchos, debió repetirse.

La jugada es clara en las imágenes. En el momento del golpeo, varios futbolistas invaden el área antes de tiempo. La norma establece que, si los jugadores entran antes y participan en la acción posterior, el lanzamiento debe repetirse. El disparo del joven extremo no acabó en el fondo de la red y el juego continuó sin que el VAR interviniera.

Ahí es donde entra la voz autorizada de Iturralde González, exárbitro internacional y uno de los analistas arbitrales más escuchados del panorama futbolístico. En su intervención posterior al partido, fue contundente: “Tenía que haberse repetido”. Una frase que ha resonado con fuerza entre los aficionados del FC Barcelona.

“Esto no es interpretación”

Iturralde fue más allá. Explicó que en la acción “entran jugadores que luego disputan el balón que va hacia ellos”. Es decir, no se trata de una invasión sin consecuencias. Hay una participación directa en la jugada posterior, lo que, según su criterio técnico, obliga reglamentariamente a repetir el penalti.

El excolegiado subrayó además un aspecto clave: “El CTA tiene que explicarlo porque esto no es interpretación”. Una declaración que añade presión sobre el Comité Técnico de Árbitros en plena lucha por el título de LaLiga EA Sports. Las palabras del exárbitro no solo refuerzan la indignación del Barça, sino que también alimentan el debate sobre el uso del VAR, la aplicación del reglamento y la coherencia en las decisiones arbitrales. En un campeonato tan ajustado como el actual, donde el liderato puede cambiar en una jornada, cada detalle cuenta.

Un liderato perdido y un debate que sigue abierto

Más allá del penalti, el encuentro dejó otra acción controvertida: la jugada previa al segundo gol del Girona, en la que el entorno azulgrana reclamó falta sobre Jules Koundé. El árbitro dejó seguir y el VAR no corrigió la decisión. El 2-1 subió al marcador y el Barça vio cómo se escapaba el primer puesto.

La derrota tiene impacto directo en la clasificación. El equipo azulgrana, que venía reforzado tras su victoria ante el Atlético de Madrid, pierde ahora la primera posición y afronta las próximas jornadas con margen de error mínimo.

En el vestuario culé hay frustración, pero también un mensaje claro: centrarse en lo deportivo. Sin embargo, el análisis arbitral de Iturralde ha reabierto el debate público. No es una opinión aislada de redes sociales; es la valoración de un exárbitro internacional que conoce el reglamento en profundidad. El Barça ya no lidera LaLiga, pero la polémica sigue viva. El penalti, la invasión, el VAR y la falta previa al segundo gol forman parte de una noche que puede ser decisiva en la carrera por el título.