Joan Laporta acelera para robarle a Florentino Pérez la nueva joya del fútbol europeo

Además de competir en el terreno de juego para ganar los máximos títulos posibles, el FC Barcelona y el Real Madrid también lo hacen en los despachos, donde intentan llevarse a los mejores jugadores posibles en el mercado. Y ahí, Joan Laporta ha acelerado para robarle a Florentino Pérez la nueva joya del fútbol europeo que está en boca de todos por su gran rendimiento.

Se trata de Kees Smit, jugador del AZ Alkmaar. Con tan solo 20 años, el neerlandés se ha convertido en una de las sensaciones del panorama europeo, con varios equipos siguiendo su pista, entre ellos el Barça y el Madrid. El conjunto azulgrana lleva tiempo siguiendo sus pasos y Hansi Flick habría dado el visto bueno a su fichaje, ya que el alemán quiere reforzar el centro del campo.

El Barça está muy interesado en fichar a Kees Smit, la nueva joya del fútbol europeo

Smit se trata de un centrocampista con un gran despliegue físico, un buen criterio con el balón y una personalidad competitiva, un perfil que encaja de maravilla en el Spotify Camp Nou. Por eso, el técnico le ha pedido a la dirección deportiva que acelere los contactos para poder incorporar al futbolista a partir del próximo verano, pudiendo así adelantarse al eterno rival.



En el Barça también lo ven como una oportunidad de mercado, ya que aunque la competencia para ficharlo será feroz, su precio tampoco estaría por las nubes. El conjunto azulgrana cree que tendrá músculo económico suficiente para afrontar grandes operaciones a partir del próximo verano, por lo que se lanzará de lleno a por sus objetivos principales, como podría ser Kees Smit.

El conjunto azulgrana quiere quitárselo al Real Madrid de cara al próximo verano

Deco ya está definiendo las líneas maestras de la plantilla de la próxima temporada, y además del centro del campo, la defensa también será una de las prioridades. El portugués tiene a varios nombres encima de la mesa y espera no defraudar a Flick con la consecución de los objetivos que el alemán ha marcado como fundamentales para reforzar al equipo de cara a la siguiente campaña.