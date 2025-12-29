Joan Laporta cierra el primer fichaje del Barça 2026/27

El FC Barcelona ya se encuentra diseñando la plantilla de la próxima temporada y Joan Laporta, después de varias reuniones con Deco y Hansi Flick, habría cerrado el primer fichaje del Barça de cara a la siguiente temporada, teniendo en cuenta que es una opción que el conjunto azulgrana no puede dejar escapar después de lo que ha visto en estos primeros meses del curso.

Se trata de la opción de compra que tiene el Barça por Marcus Rashford. El inglés llegó cedido al Spotify Camp Nou el pasado verano procedente del Manchester United, y en la operación, el conjunto azulgrana se guardó una opción de compra de unos 30 millones de euros, una cantidad que, a día de hoy, estarían dispuestos a pagar para retener definitivamente al jugador.

El Barça habría decidido fichar de manera permanente a Marcus Rashford

El extremo se ha asentado muy bien en el Barça, siendo un futbolista importante en ataque, con unas cifras prometedoras, por lo que ya se habría tomado la decisión de ficharlo de manera permanente. De hecho, habría sido una petición expresa de Flick, como ya fue su petición de ficharlo el pasado verano, aunque solo llegó como cedido porque había muchas dudas con él.

Ahora, y tan solo unos meses después de que haya empezado la campaña, el alemán ha dado el visto bueno a Joan Laporta y Deco para ejecutar esta opción de compra y que Rashford se quede definitivamente vistiendo la camiseta azulgrana los próximos años. El entrenador está enamorado de la versatilidad que tiene el jugador para jugar en distintas posiciones de ataque y su personalidad.

Los azulgranas tienen una opción de compra de 30 millones de euros

Por su parte, el inglés también ha dejado claro en algunas entrevistas que está muy cómodo en el Barça y que su prioridad es quedarse en el conjunto catalán varios años más, por lo que no parece que haya ningún problema a la hora de asentar las bases de su contrato para las siguientes temporadas una vez los azulgranas ejecuten su opción de compra, pagando 30 millones de euros al Manchester United.