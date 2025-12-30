Joan Laporta se frota las manos con una lluvia de millones procedente de Londres

En sus últimas operaciones, el FC Barcelona está incluyendo porcentajes de futuras ventas con los traspasos de algunos de sus jugadores. Y ahí, el Barça podría haber triunfado con la situación de un exfutbolista, teniendo en cuenta que Joan Laporta se está frotando las manos con una posible lluvia de millones que podría llegar procedente de Londres de cara al próximo mercado.

El jugador en cuestión es Vitor Roque, el brasileño que jugó en el Barça unos cuantos meses hasta que fue vendido a principios de este año, en 2025, al Palmeiras, por una cantidad alrededor de 25,5 millones de euros fijos más cinco en variables. Además, la entidad azulgrana también se guardó un 20% extra en caso de una futura venta del delantero a otro equipo en los próximos años.

El Barça podría recibir una lluvia de millones gracias al Chelsea y a Vitor Roque

Y ahí, es donde el Barça podría acabar ganando dinero, teniendo en cuenta que Vitor Roque se ha revalorizado en el Palmeiras después de un inicio complicado y ha vuelto a ser el ariete que se esperaba. Por eso, Europa lo ha vuelto a llamar, con el Chelsea siendo el equipo más interesado en hacerse con sus servicios para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.



Los ingleses están dispuestos a poner encima de la mesa unos 50 millones de euros para fichar al brasileño, una cuantía que el Palmeiras no aceptaría aún para dejar salir a su estrella. Aun así, la sensación es que la operación acabará tirando para adelante, ya que el jugador quiere volver a Europa lo antes posible y no le podrán acabar cerrando la puerta de salida siempre.

El club azulgrana retuvo un 20% de una futura venta del brasileño

Por lo tanto, si el traspaso se cerrará en torno a estos 50 millones que el Chelsea ya habría ofrecido, al Barça le corresponderían más de 10 millones sin mover un solo dedo, algo que tanto Joan Laporta como la dirección deportiva celebrarían mucho, ya que cualquier euro que entre a las debilitadas arcas financieras de la entidad azulgrana será muy celebrado.