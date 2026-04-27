Joan Laporta sonríe: ingreso sorpresa gracias a un exjugador

El FC Barcelona podría recibir una inyección económica inesperada en pleno mercado. Joan Laporta sigue muy de cerca una operación que tiene como protagonista a Ez Abde.

El Barça atento a una venta que puede dejar dinero

Aunque el FC Barcelona no está implicado directamente en la operación, sí podría salir beneficiado. El motivo es sencillo: el club azulgrana mantiene un porcentaje de una futura venta de Ez Abde, actualmente jugador del Real Betis.

El extremo marroquí ha firmado una gran temporada en el conjunto verdiblanco, lo que ha despertado el interés de equipos importantes en Europa. Uno de los más insistentes es el Liverpool FC, que estaría dispuesto a hacer una fuerte apuesta económica por el jugador.

Si el traspaso se cierra en cifras cercanas a los 60 millones de euros, el Barça podría ingresar alrededor de 12 millones gracias a ese porcentaje que se reservó en su día. Un dinero que llegaría sin necesidad de negociar ni intervenir. Para el club azulgrana, es una oportunidad perfecta para sumar ingresos en un momento clave.

Una estrategia que empieza a dar frutos

El caso de Ez Abde refleja una de las líneas estratégicas del FC Barcelona en los últimos años: mantener derechos económicos sobre jugadores que salen del club. Esta política, aplicada en varias operaciones, busca asegurar ingresos futuros en caso de que esos futbolistas aumenten su valor en el mercado. Y en este caso, la apuesta ha salido bien.

El rendimiento de Abde en el Betis ha sido clave. Se ha consolidado como un jugador determinante, capaz de marcar diferencias en ataque. Su crecimiento ha elevado su valor y ha llamado la atención de clubes con mayor capacidad económica.

El Real Betis, por su parte, ha sabido gestionar su progresión y ahora podría cerrar una venta importante. Y cuanto mayor sea la cifra, mayor será también el beneficio para el Barça.

🚨🚨 BREAKING: Barcelona are interested in signing Ez Abde to reinforce the attack.



The club have an option to re-sign him and have 50% reserved of any future transfer.



— @samuelmarsden pic.twitter.com/I1vhJZwhHN — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 2, 2026

Un ingreso clave para el futuro del club

En el contexto actual del FC Barcelona, cualquier ingreso es importante. La situación económica del club obliga a optimizar cada operación y a buscar nuevas vías de financiación. Los posibles 12 millones por Abde no solo supondrían un alivio, sino también una oportunidad para reforzar la plantilla o equilibrar cuentas.

Joan Laporta y su equipo son conscientes de que este tipo de movimientos pueden marcar la diferencia. No siempre se trata de grandes fichajes, sino también de decisiones bien tomadas en el pasado. El Barça observa, espera… y sonríe.