Joan Laporta ya ha elegido al sucesor de Hansi Flick y es el mejor del momento

El futuro del FC Barcelona empieza a tomar forma. Joan Laporta valora renovar a Hansi Flick, pero ya tiene en mente a su posible relevo.

Flick, el presente… y una renovación sobre la mesa

En el FC Barcelona se respira estabilidad en el banquillo, al menos a corto plazo. Joan Laporta está plenamente satisfecho con el trabajo de Hansi Flick, técnico que ha conseguido devolver competitividad y orden a un equipo que necesitaba reencontrarse consigo mismo.

El presidente azulgrana no esconde su admiración por el entrenador alemán. De hecho, en los despachos del club ya se estudia seriamente la posibilidad de ampliar su contrato. Flick representa ahora mismo el presente del Barça en competiciones como LaLiga y la Champions League, y su figura genera consenso tanto en la directiva como en buena parte del vestuario.

Sin embargo, en un club como el Barça, pensar en el futuro es casi una obligación. Aunque la prioridad sigue siendo consolidar el proyecto actual, en paralelo se analizan posibles escenarios a medio y largo plazo. Y ahí es donde entra en juego la figura de un entrenador que empieza a ganar peso en las conversaciones internas.

🚨 Barça president Laporta on Hansi Flick new deal: “We will calmly discuss it at the end of the season because he does not feel the need right now”.



“Although he has earned a renewal, he prefers to analyze everything first before deciding”, told Mon Esport. pic.twitter.com/kVGNtSxYRT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2026

Cesc Fàbregas, el perfil que ilusiona en el Barça

Entre los nombres que han sonado para ocupar el banquillo azulgrana en el futuro, como Luis Enrique o Pep Guardiola, hay uno que destaca por encima del resto en estos momentos: Cesc Fàbregas.

El actual técnico del Como se ha convertido en una de las grandes revelaciones del fútbol europeo en los banquillos. Su propuesta moderna, su capacidad para gestionar talento joven y su apuesta por un estilo de juego reconocible han despertado el interés de varios clubes, entre ellos el Barça.

Pero en el caso del conjunto azulgrana hay un factor diferencial: el ADN. Fàbregas conoce perfectamente la casa. Se formó en La Masia, entiende la filosofía del club y comparte esa idea de fútbol basada en el control, la posesión y la creatividad. Para Laporta, este tipo de perfil es clave.

Además, su juventud como entrenador se percibe más como una oportunidad que como un riesgo. Representa una nueva generación de técnicos con ideas frescas, capaces de conectar con futbolistas jóvenes y adaptarse a las exigencias del fútbol actual.

Un relevo pensado con calma y visión de futuro

Pese al creciente interés por Fàbregas, en el Barça no hay prisas. Hansi Flick sigue siendo la pieza central del proyecto y nadie cuestiona su continuidad a día de hoy. La planificación responde más a una estrategia que a una necesidad inmediata.

Laporta quiere evitar improvisaciones. El objetivo es que, cuando llegue el momento de un cambio, este se produzca de forma natural, sin rupturas ni sobresaltos. En ese contexto, tener identificado a un posible sucesor es una ventaja competitiva.

El nombre de Fàbregas encaja en esa idea de transición progresiva. No solo por su conocimiento del club, sino también por su capacidad para representar los valores del Barça dentro y fuera del campo. La directiva busca algo más que resultados: quiere identidad, compromiso y una conexión real con la afición.