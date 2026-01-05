Joan Laporta ya lo sabe: Xavi Hernández quiere entrenar al mayor rival del Barça

El nombre de Xavi Hernández vuelve a situarse en el centro de la actualidad futbolística europea por un posible movimiento que no ha pasado desapercibido. El exentrenador del Barça reaparece en el radar de un gigante del continente y su ambición ya ha llegado a los despachos de Joan Laporta.

El Manchester United, en busca de un nuevo rumbo

La situación en el Manchester United ha alcanzado un nuevo punto de inflexión. La etapa de Rúben Amorim en Old Trafford está sentenciada tras meses de resultados irregulares, decisiones discutidas y una relación cada vez más tensa con la directiva. El técnico portugués, que llegó el 11 de noviembre de 2024 con la misión de devolver a los ‘Red Devils’ a la Champions League, no ha logrado cambiar la dinámica de un club atrapado en una crisis estructural.

Su exitoso pasado en el Sporting de Lisboa, donde firmó grandes actuaciones y títulos, no ha tenido continuidad en la Premier League. Ni las importantes inversiones en fichajes ni los cambios tácticos han servido para enderezar el rumbo. El Manchester United vuelve así al mercado de entrenadores, una escena que se repite con demasiada frecuencia en los últimos años. Y en ese escenario aparece un nombre que nadie en Barcelona esperaba escuchar asociado a Old Trafford.

🚨💣 BREAKING: Rúben Amorim has just been SACKED by Manchester United.



Decision made this morning. pic.twitter.com/Xmz3x8mkO6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026

Xavi Hernández, una ambición que incomoda en Barcelona

Xavi Hernández lleva meses alejado de los banquillos tras su salida del FC Barcelona, pero su regreso al fútbol de élite está más cerca de lo que parece. Según fuentes cercanas al entorno del técnico, el Manchester United es su gran objetivo. No uno más. Su prioridad absoluta.

Xavi siempre ha visto el banquillo de Old Trafford como un reto mayúsculo: reconstruir un gigante dormido, competir en la Premier League y liderar un proyecto deportivo de alcance global. Esa ambición explica por qué rechazó propuestas de peso como el Chelsea o el Bayer Leverkusen, clubes con proyectos estables pero que no encajaban en su hoja de ruta personal.

La noticia no ha pasado desapercibida en los despachos del Camp Nou. Joan Laporta ya conoce el interés de Xavi por entrenar al que muchos consideran el mayor rival histórico del Barça a nivel institucional y mediático. Aunque no existe ningún impedimento contractual, el simple hecho de imaginar a Xavi dirigiendo al Manchester United genera incomodidad entre el barcelonismo.

🚨EXCLUSIVE: Xavi Hernández has emerged as the potential replacement for Rúben Amorim.



Xavi has always been waiting for the United job it was his priority that why he rejected Chelsea and Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/LRNS1vUFLB — Speedline (@speedlinexx) January 5, 2026

Un movimiento con impacto global en el mercado de entrenadores

El posible fichaje de Xavi por el Manchester United no es solo una cuestión deportiva. Es un movimiento con fuerte carga simbólica en el fútbol europeo, capaz de alterar equilibrios mediáticos, narrativos y emocionales. El técnico catalán representa una idea de juego asociada históricamente al Barça, y trasladarla a Old Trafford supondría un giro inesperado.

Desde Inglaterra valoran su perfil por su liderazgo, su gestión de vestuario y su experiencia en grandes escenarios, pese a su juventud como entrenador. En el contexto actual del club, Xavi encaja como una apuesta de identidad y reconstrucción, más allá del resultado inmediato.

Mientras tanto, el silencio domina las declaraciones públicas. No hay anuncios oficiales, pero los movimientos internos ya están en marcha. El futuro de Xavi Hernández, el Manchester United, la Premier League, el mercado de entrenadores, la Champions League, el Barça, Joan Laporta y Old Trafford vuelven a cruzarse en una historia que promete capítulos intensos. Esta vez, el regreso de Xavi a los banquillos podría llegar de la forma más inesperada. Y no precisamente en casa.