Joao Cancelo lo cambia todo: provoca una salida inesperada en el Barça

La llegada de Joao Cancelo ha revolucionado al FC Barcelona. Su rendimiento ha generado un efecto inesperado en la plantilla que podría acabar con una salida importante.

Cancelo irrumpe y cambia el equilibrio del equipo

La incorporación de Joao Cancelo, cedido por el Al Hilal, ha supuesto un antes y un después en el FC Barcelona. El lateral portugués ha aprovechado su oportunidad desde el primer momento, mostrando un nivel alto tanto en defensa como en ataque.

Su impacto ha sido inmediato. Las lesiones de jugadores como Alejandro Balde o Jules Koundé le han abierto la puerta a la titularidad, y Cancelo no ha desaprovechado la ocasión. Su capacidad para incorporarse al ataque, su visión de juego y su polivalencia han convencido plenamente al cuerpo técnico de Hansi Flick.

En un equipo que busca estabilidad y soluciones rápidas en plena competición de LaLiga y la Champions League, el rendimiento del portugués ha sido clave. Cancelo no solo ha cumplido, sino que ha elevado el nivel en una posición que generaba dudas. Este contexto ha provocado un cambio de escenario dentro de la plantilla. Lo que parecía una rotación natural se ha convertido en una redefinición de jerarquías.

Balde, el gran perjudicado por el nuevo escenario

El gran afectado por la irrupción de Joao Cancelo es Alejandro Balde. El lateral formado en La Masia, que hasta hace poco era una apuesta clara de futuro, ha visto cómo su situación cambia de forma radical.

Las lesiones y su rendimiento irregular han generado dudas dentro del club. Aunque sigue siendo un jugador joven con proyección, la realidad es que ha perdido peso en el equipo en un momento clave.

En este escenario, el FC Barcelona empieza a contemplar una posible salida. Clubes importantes, como el Manchester United, ya han mostrado interés en el lateral, conscientes de su potencial y de la situación que atraviesa.

La dirección deportiva no descarta movimientos. El Barça necesita equilibrar su economía y optimizar su plantilla, y una venta podría encajar dentro de esa estrategia. Mientras tanto, el nombre de Alejandro Grimaldo, otro jugador formado en la cantera azulgrana, aparece como posible alternativa para reforzar la posición.

🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Alejandro Balde will leave Barcelona this summer, with Manchester United leading the race to sign the Spanish left-back. 😳❌



Talks already underway with Alejandro Grimaldo — another former La Masia graduate — as a potential replacement.



Meanwhile,… pic.twitter.com/c8GDqDP7o0 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 27, 2026

Un verano decisivo para definir el proyecto

La situación de Joao Cancelo también influye en la planificación del club. El portugués quiere continuar en el FC Barcelona, pero su futuro depende de las negociaciones con el Al Hilal, propietario de sus derechos.

El Barça, por su parte, no está dispuesto a realizar una gran inversión para su fichaje definitivo. Esto añade incertidumbre a una operación que, pese a su rendimiento, no está cerrada.

En paralelo, la posible salida de Alejandro Balde podría abrir espacio en la plantilla y facilitar ciertos movimientos. Todo está conectado: decisiones deportivas, económicas y estratégicas.

El próximo mercado de fichajes será clave para definir el rumbo del equipo. El Barça deberá decidir si apuesta por la continuidad de Cancelo, si da salida a Balde o si busca nuevas soluciones. Lo que está claro es que la llegada del lateral portugués ha cambiado el escenario. Y en el fútbol, cuando un jugador eleva el nivel… alguien siempre sale perjudicado.