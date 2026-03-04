Koundé y Balde, KO: las peores noticias para el Barça
El conjunto azulgrana sufrió un duro golpe en un partido clave que puede traer consecuencias para el final de temporada
El FC Barcelona quedó eliminado de la Copa del Rey pese a una gran reacción en el partido de vuelta. El equipo de Hansi Flick ganó 3-0, pero no pudo remontar el 4-0 de la ida. Sin embargo, lo más preocupante de la noche fueron las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Balde.
Un Barça que luchó hasta el final pero se quedó a un golEl FC Barcelona afrontaba un reto casi imposible. Tras el duro 4-0 encajado en la ida de la Copa del Rey, el equipo azulgrana necesitaba una remontada histórica para seguir vivo en la competición. Aun así, el conjunto dirigido por Hansi Flick salió al campo con orgullo y determinación.
Desde los primeros minutos se vio a un Barça agresivo, con presión alta y buscando portería rival con intensidad. El equipo dominó la posesión, generó ocasiones y logró marcar tres goles que encendieron la ilusión en la afición culé. Durante varios momentos del partido, el estadio creyó en la remontada. Sin embargo, el gol que forzara la prórroga nunca llegó. El 3-0 final dejó una sensación agridulce: orgullo por la reacción del equipo, pero también frustración por quedarse tan cerca de una gesta en la Copa del Rey.
Full time. pic.twitter.com/9lFLMsnarI— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2026
A pesar de la eliminación, el Barça mostró carácter competitivo y una versión sólida en ataque. Pero el gran problema de la noche no estuvo en el marcador, sino en lo que ocurrió con dos jugadores clave de la defensa.
Las lesiones de Koundé y Balde cambian el panorama
El partido dejó un golpe duro para el Barça. Apenas se habían jugado diez minutos cuando Jules Koundé tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias físicas. El defensa francés fue sustituido precisamente por Alejandro Balde, una decisión que parecía solucionar el problema en ese momento. Sin embargo, el destino tenía preparado otro contratiempo. Ya en la segunda mitad, el propio Alejandro Balde también tuvo que retirarse del partido tras sufrir una lesión muscular.
Las primeras exploraciones médicas apuntan a que ambos futbolistas tienen problemas en el tendón de la corva. En el caso de Balde, la preocupación es mayor, ya que se trataría de una rotura en esa zona muscular. Las sensaciones no son positivas y existe el temor de que el lateral izquierdo pueda estar varias semanas, o incluso meses, fuera de los terrenos de juego.
‼️INJURY UPDATE: Balde has a hamstring tear. There are bad sensations, and he could be out for a long while.— Barça Universal (@BarcaUniversal) March 4, 2026
Kounde has a hamstring injury too, but his injury does not look as bad.
— @fansjavimiguel pic.twitter.com/WB7pNQCggq
Por su parte, la lesión de Koundé parece menos grave. Aunque también afecta al tendón de la corva, las primeras valoraciones indican que su recuperación podría ser más rápida. Aun así, su baja llega en un momento muy delicado de la temporada.
Un problema serio para Flick en el tramo final
Las lesiones de Koundé y Balde llegan en el peor momento posible para el FC Barcelona. El equipo entra en el tramo decisivo de la temporada con partidos clave en LaLiga, compromisos exigentes en el calendario y la presión de competir al máximo nivel.
La defensa azulgrana queda especialmente tocada en la posición de lateral. Tanto Koundé como Balde son piezas habituales en el esquema de Hansi Flick, jugadores con capacidad para defender, proyectarse en ataque y aportar equilibrio táctico. Ahora el entrenador alemán deberá buscar soluciones dentro de la plantilla. Es posible que algún jugador tenga que adaptarse a una posición distinta o asumir más minutos de los habituales para cubrir estas ausencias.
El vestuario es consciente de que el equipo no puede permitirse bajar el ritmo competitivo. El objetivo sigue siendo luchar por LaLiga y mantenerse firme en las competiciones que quedan en juego. Pero las lesiones de dos titulares como Koundé y Balde obligan al Barça a reinventarse. En una temporada donde cada detalle cuenta, perder a dos laterales importantes puede marcar el rumbo de los próximos meses.