Koundé y Balde, KO: las peores noticias para el Barça

El FC Barcelona quedó eliminado de la Copa del Rey pese a una gran reacción en el partido de vuelta. El equipo de Hansi Flick ganó 3-0, pero no pudo remontar el 4-0 de la ida. Sin embargo, lo más preocupante de la noche fueron las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Balde.

Un Barça que luchó hasta el final pero se quedó a un gol

El FC Barcelona afrontaba un reto casi imposible. Tras el duro, el equipo azulgrana necesitaba una remontada histórica para seguir vivo en la competición. Aun así, el conjunto dirigido por Hansi Flick salió al campo con orgullo y determinación.

Desde los primeros minutos se vio a un Barça agresivo, con presión alta y buscando portería rival con intensidad. El equipo dominó la posesión, generó ocasiones y logró marcar tres goles que encendieron la ilusión en la afición culé. Durante varios momentos del partido, el estadio creyó en la remontada. Sin embargo, el gol que forzara la prórroga nunca llegó. El 3-0 final dejó una sensación agridulce: orgullo por la reacción del equipo, pero también frustración por quedarse tan cerca de una gesta en la Copa del Rey.

A pesar de la eliminación, el Barça mostró carácter competitivo y una versión sólida en ataque. Pero el gran problema de la noche no estuvo en el marcador, sino en lo que ocurrió con dos jugadores clave de la defensa.

Las lesiones de Koundé y Balde cambian el panorama

El partido dejó un golpe duro para el Barça. Apenas se habían jugado diez minutos cuando Jules Koundé tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias físicas. El defensa francés fue sustituido precisamente por Alejandro Balde, una decisión que parecía solucionar el problema en ese momento. Sin embargo, el destino tenía preparado otro contratiempo. Ya en la segunda mitad, el propio Alejandro Balde también tuvo que retirarse del partido tras sufrir una lesión muscular.