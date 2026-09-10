La confesión de Gabriel Jesus sobre su llegada al Barça: ahora todo tiene sentido

El FC Barcelona cerró el mercado de verano con una operación que pocos podían imaginar unas semanas antes. Después de valorar diferentes alternativas para completar el ataque y encontrarse con obstáculos prácticamente imposibles de superar, el club terminó apostando por una oportunidad que apareció en el momento justo. Hansi Flick quería más recursos ofensivos y Deco consiguió añadir experiencia, movilidad y gol sin obligar al Barça a realizar una inversión desorbitada.

La llegada del nuevo delantero tampoco puede entenderse únicamente desde la perspectiva azulgrana. Al otro lado había un futbolista que necesitaba cambiar de escenario después de atravesar un periodo especialmente complicado. Las lesiones habían frenado su continuidad y la enorme competencia existente en su anterior equipo reducía cada vez más sus posibilidades de recuperar el protagonismo. Pese a completar la pretemporada con normalidad, los últimos días antes del cierre del mercado terminaron confirmando que su etapa allí estaba prácticamente agotada.

Ahora, una vez instalado en Barcelona, el atacante ha explicado cómo fueron aquellas últimas semanas y su relato permite entender mucho mejor por qué aceptó la oportunidad azulgrana. Lo que inicialmente podía interpretarse simplemente como una operación de mercado escondía una situación mucho más incómoda. Su anterior club había tomado una decisión contundente y el Barça apareció cuando necesitaba encontrar una salida.

Gabriel Jesus revela qué ocurrió antes de fichar por el Barça

Gabriel Jesus ha explicado que realizó la pretemporada con normalidad en el Arsenal pese a ser consciente de que tendría complicado disponer de muchos minutos. Todo cambió durante su última semana en Londres, cuando dejó de trabajar con el primer equipo y pasó a entrenarse separado mientras se resolvía su futuro.

La competencia de Kai Havertz y Viktor Gyökeres, unida a las consecuencias de la grave lesión de rodilla sufrida en enero de 2025, había reducido considerablemente sus opciones. Su etapa en el Arsenal terminó después de 123 encuentros, 32 goles y 22 asistencias, además de formar parte del equipo que conquistó la Premier League 2025/26.

Fue entonces cuando apareció el Barça. Flick y Deco vieron en el brasileño una alternativa interesante para completar la delantera y Jesus encontró la posibilidad de comenzar de nuevo en uno de los grandes escenarios del fútbol europeo. Además, ha heredado el dorsal 9 que dejó Robert Lewandowski.

Y su primera gran alegría no ha tardado en llegar. Después de debutar ante el Valencia, Gabriel Jesus marcó su primer gol como jugador del Barça en la Champions ante el Feyenoord. El brasileño apareció en los minutos finales para rematar de cabeza un centro de Lamine Yamal y cerrar el 5-1 en el Spotify Camp Nou.

En cuestión de días, Jesus ha pasado de vivir un final incómodo en Londres a celebrar su primer gol vestido de azulgrana. Una forma inmejorable de comenzar una etapa en la que Flick espera recuperar la mejor versión de un delantero que llegó buscando precisamente eso: volver a sentirse importante.