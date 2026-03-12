La gran noticia que devuelve la sonrisa a Pedri

El FC Barcelona podría vivir este fin de semana uno de los momentos más esperados por la afición. Tras varios meses fuera por lesión, Gavi está cada vez más cerca de regresar a los terrenos de juego.

El Barça vuelve a ilusionarse con el regreso de Gavi

En el FC Barcelona hay un ambiente de ilusión que hacía tiempo no se respiraba. Después de meses complicados marcados por lesiones importantes, el equipo azulgrana podría recuperar muy pronto a uno de sus jugadores más queridos: Gavi. El centrocampista andaluz lleva más de cinco meses fuera de los terrenos de juego después de sufrir una lesión que frenó en seco su gran momento de forma. Desde entonces, el jugador ha estado centrado en su recuperación, trabajando día a día para poder volver cuanto antes con el equipo.

Ahora, la espera podría estar llegando a su final. Según las últimas informaciones, Gavi podría tener algunos minutos este fin de semana en el partido que enfrentará al FC Barcelona con el Sevilla en La Liga. Aunque no se espera que juegue muchos minutos, su presencia en el campo sería una señal muy positiva para el club.

La noticia ha generado una enorme alegría entre los aficionados del Barça. Gavi se ha convertido en uno de los jugadores más representativos del proyecto azulgrana gracias a su carácter competitivo, su intensidad y su compromiso con el equipo.

Hansi Flick pide calma con su regreso

A pesar del entusiasmo que rodea la posible vuelta de Gavi, el cuerpo técnico del FC Barcelona quiere actuar con máxima prudencia. El entrenador Hansi Flick ha insistido en que el regreso del centrocampista debe gestionarse de forma progresiva. Después de una lesión tan larga, el objetivo principal es evitar cualquier recaída. Por eso, si finalmente participa en el partido contra el Sevilla, lo hará con minutos muy controlados.

Los médicos del FC Barcelona han seguido de cerca todo el proceso de recuperación del jugador. Según el equipo médico, Gavi ya se encuentra en la fase final de su rehabilitación y podría empezar a competir de nuevo con el grupo.

El club sabe que el centrocampista es una pieza muy importante dentro del proyecto deportivo del Barça. Por eso, tanto el cuerpo técnico como el área médica están trabajando para que su regreso se produzca en las mejores condiciones posibles.

Pedri celebra el regreso de su gran amigo

El posible regreso de Gavi también tiene un significado especial dentro del vestuario del Barça. Uno de los jugadores más felices con esta noticia es Pedri.

🔵🔴 Inside FC Barcelona, there is confidence that Dr. Pruna will give Gavi medical clearance this weekend.



🏟️ The match against Sevilla FC is being considered as a possible return for the midfielder, although the final decision will depend on coach Hansi Flick.



🗞️ Via @ffpolo pic.twitter.com/3HG9990xrj — Barca Report (@barcareportx) March 11, 2026

El centrocampista canario mantiene una gran relación con Gavi tanto dentro como fuera del campo. Ambos forman una de las parejas más prometedoras del centro del campo del fútbol europeo y muchos aficionados del FC Barcelona esperan volver a verlos jugar juntos.

Durante estos meses de ausencia, Pedri ha sido uno de los compañeros que más ha apoyado al futbolista andaluz. Por eso, su regreso también representa un motivo de alegría personal para él.

Cuando Gavi vuelva a pisar el césped, el Barça recuperará no solo a un jugador importante, sino también una pieza clave en el futuro del equipo. Su energía, su intensidad y su espíritu competitivo son cualidades que el equipo necesita en este tramo de la temporada. Y si todo va según lo previsto, la afición azulgrana podría volver a disfrutar muy pronto de la sociedad entre Pedri y Gavi en el centro del campo.