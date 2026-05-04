La oferta que lo cambia todo: Jules Koundé, objetivo TOP en Europa

El FC Barcelona se acerca al título de LaLiga, pero el mercado ya empieza a agitar el futuro del equipo. Koundé está en el punto de mira.

Un Barça centrado en ganar… pero atento al mercado

El FC Barcelona vive un momento clave de la temporada. Con el título de LaLiga muy cerca, el equipo azulgrana podría dejar prácticamente sentenciada la competición en el próximo Clásico. Sin embargo, mientras el foco sigue en el terreno de juego, la dirección deportiva ya trabaja pensando en el futuro.

Uno de los nombres que aparece en el centro del debate es el de Jules Koundé. El defensor francés, que ha sido una pieza importante en el esquema del técnico Hansi Flick, no ha mantenido el mismo nivel de regularidad durante todo el curso. Aun así, sigue siendo un jugador clave dentro de la plantilla.

Su polivalencia, capaz de rendir tanto como lateral derecho como central, lo convierte en un perfil muy valioso en el fútbol actual. Y eso no ha pasado desapercibido en Europa.

El Liverpool irrumpe con una oferta millonaria

El gran protagonista de esta historia es el Liverpool FC. El club inglés ha puesto sus ojos en Jules Koundé y estaría preparando una oferta cercana a los 80 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Desde la Premier League consideran que el francés encaja perfectamente en su proyecto. Buscan reforzar el lateral derecho, pero también valoran su capacidad para jugar en el centro de la defensa.

Esta propuesta no es menor. Se trata de una inversión importante que podría hacer dudar al Barça, especialmente en un contexto donde la situación económica sigue siendo un factor clave en la toma de decisiones.

Koundé llegó al club en 2022 procedente del Sevilla FC por una cifra cercana a los 60 millones de euros. Desde entonces, ha sido un jugador importante, aunque en las últimas semanas han surgido ciertas dudas sobre su rendimiento y su encaje en el sistema. Además, no es la primera vez que su nombre se vincula a la Premier League. El interés de clubes ingleses ha sido constante, y ahora parece más fuerte que nunca.

🚨 Breaking: According to the Daily Mail, Liverpool are planning to submit an offer worth around €80 million to sign Jules Koundé🇫🇷



If Liverpool really plan on buying Jules Koundé for €80M Barcelona should run away with it, that will actually allow the club to camp on new RB… https://t.co/a53JEW1eUE pic.twitter.com/RVcOcsOcrV — Barca Xtra (@Barcaxtr) May 4, 2026

Decisión complicada en el Camp Nou

En el FC Barcelona tienen claro que no dejarán salir fácilmente a Koundé. Su cláusula de rescisión es muy elevada, y el club solo contemplaría una venta si la oferta se acerca a cifras realmente importantes, como esos 80 millones que se están manejando.

La decisión no será sencilla. Por un lado, el jugador sigue siendo útil y encaja en la plantilla. Por otro, una venta de ese nivel podría ayudar a equilibrar cuentas y permitir nuevas incorporaciones.

El cuerpo técnico también tendrá voz en esta decisión. Flick valora al jugador, pero el mercado manda, y el Barça deberá decidir si prioriza lo deportivo o lo económico. Mientras tanto, el futuro de Jules Koundé sigue en el aire. El interés del Liverpool ha cambiado el escenario y ha abierto un debate que hace semanas parecía inexistente.