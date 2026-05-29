La preocupación de João Cancelo aumenta: quiere resolver su futuro de inmediato

El futuro de João Cancelo sigue en el aire. El futbolista ha rendido muy bien en su corta etapa en el Barça. Su cesión ha valido la pena y se ha ganado un puesto en el vestuario. Joao Cancelo lo tiene claro y quiere quedarse en el Barça, quiere triunfar con el equipo y conseguir todos los títulos posibles. Sin embargo, las negocaciones avanzan muy despacio y esto está empezando a preocupar al propio jugador, que quiere resolver dónde jugará la próxima temporada.

Cancelo tiene una prioridad muy clara

Desde hace semanas, João Cancelo ha trasladado a su entorno un mensaje muy sencillo. Quiere quedarse en el Barça, no está buscando nuevos destinos, no está valorando otras propuestas. Su prioridad absoluta pasa por seguir formando parte del proyecto azulgrana.

El portugués se ha sentido cómodo durante su etapa en Barcelona, ha conectado con el vestuario, con la afición y también con la idea de juego del equipo. Por eso no quiere empezar una nueva aventura lejos del Camp Nou. Tanto es así que estaría dispuesto a hacer un importante esfuerzo económico para facilitar la operación. Incluso aceptando una reducción considerable de su salario si eso ayuda a desbloquear la situación.

El gran obstáculo sigue estando en las negociaciones

El problema no está en el jugador y tampoco en las condiciones personales. El principal obstáculo continúa siendo el acuerdo entre clubes. El Barça ha centrado gran parte de sus esfuerzos en otros movimientos importantes del mercado y eso ha ralentizado las conversaciones por Cancelo.

🚨 | BREAKING : JOÃO CANCELO 🇵🇹



João Cancelo have informed Jorge Mendes to push to stay at FC Barcelona for another season, he does NOT want to leave! 🇵🇹🚨🔓



FC Barcelona have stalled talks with Al Hilal in the last weeks for João Cancelo, as the club focuses on closing the… pic.twitter.com/P6Y8wqG0lo — Krrish (@KrrishFT) May 28, 2026

Mientras tanto, el Al-Hilal mantiene una postura firme. El conjunto saudí no quiere dejar salir al futbolista gratuitamente y exige una cantidad económica para cerrar cualquier acuerdo.

Las cifras no son especialmente elevadas comparadas con otras operaciones del mercado, pero en el Barça siguen estudiando todas las opciones posibles. La idea inicial pasaba por intentar otra cesión o buscar una fórmula que evitara un gran desembolso económico. Sin embargo, el tiempo avanza y todavía no existe una solución definitiva.

El Barça también valora otras alternativas

Aunque Cancelo sigue siendo una opción muy valorada dentro del club, la dirección deportiva tampoco quiere quedarse sin alternativas. Por eso varios nombres aparecen sobre la mesa como posibles refuerzos para los laterales.

Uno de ellos es Andrea Cambiaso. El futbolista italiano gusta mucho por su juventud, su polivalencia y su capacidad para jugar en diferentes posiciones, pero su fichaje sería mucho más caro.

Además existe una fuerte competencia de otros grandes clubes europeos. Precisamente por eso Cancelo sigue teniendo muchas opciones de quedarse, porque ha demostrado su gran rendimiento

Ahora todo depende de que las conversaciones entre las distintas partes encuentren un punto de entendimiento. Mientras tanto, el portugués sigue esperando noticias, pero con cierta preocupación porque ve como el club empieza a fichar a jugadores. Cancelo quiere resolver su futuro cuanto antes y jugar el Mundial con tranquilidad.