La prioridad de Frenkie de Jong no es el Barça

El centrocampista del FC Barcelona, Frenkie de Jong, atraviesa un momento complicado por una lesión muscular que lo mantendrá varias semanas fuera de los terrenos de juego. El jugador azulgrana tiene claro su objetivo inmediato: recuperarse sin riesgos para poder disputar el Copa Mundial de la FIFA con la Selección de Países Bajos. Una lesión que preocupa en el Barça El FC Barcelona recibió recientemente una noticia poco positiva sobre uno de sus futbolistas más importantes en el centro del campo. Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, un problema muscular que le obligará a estar de baja aproximadamente entre cinco y seis semanas.

Las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos del club confirmaron la lesión y activaron de inmediato el protocolo de recuperación. Se trata de una dolencia que requiere paciencia, trabajo de rehabilitación y control de cargas para evitar recaídas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frenkie de Jong (@frenkiedejong) En el Barça saben que Frenkie de Jong es una pieza clave en el sistema del equipo. Su capacidad para organizar el juego, salir con el balón desde atrás y dar equilibrio al centro del campo lo convierten en uno de los jugadores más influyentes de la plantilla. Su ausencia supone un contratiempo para el equipo en un momento importante de la temporada. El conjunto azulgrana sigue compitiendo en LaLiga, con partidos exigentes en el calendario y objetivos importantes por delante. Sin embargo, en este caso la recuperación del jugador se impone como prioridad absoluta. El Mundial aparece como el gran objetivo Más allá del impacto deportivo en el FC Barcelona, la lesión de Frenkie de Jong tiene otra dimensión: el calendario internacional. El centrocampista neerlandés tiene un objetivo muy claro en mente, y ese objetivo es llegar en plenas condiciones al próximo Mundial con la selección de Países Bajos.