La última hora de Ter Stegen dispara todas las alarmas: nadie lo esperaba

La situación de Marc-André ter Stegen vuelve a generar inquietud en el FC Barcelona justo antes de la Supercopa de España. El portero alemán abandona la concentración en Arabia Saudí y deja abiertas muchas incógnitas sobre su estado físico y su futuro inmediato.

Un contratiempo inesperado en Arabia Saudí

La noticia cayó como un jarro de agua fría en la expedición azulgrana. Ter Stegen se vio obligado a abandonar la concentración del Barça en Arabia Saudí, donde el equipo prepara la semifinal de la Supercopa de España, tras no poder completar el último entrenamiento previo al partido. El club comunicó su regreso inmediato a Barcelona para someterse a nuevas pruebas médicas, aunque evitó detallar el alcance exacto de la lesión.

El episodio tuvo lugar en Yeda, tras una sesión marcada por la intensidad y la tensión competitiva. Según fuentes próximas al vestuario, el capitán sintió molestias físicas que aconsejaron detener su participación de inmediato. El cuerpo médico del FC Barcelona, actuando con cautela, optó por no asumir riesgos innecesarios y priorizar una evaluación exhaustiva en la ciudad deportiva.

@monfortcarlos vía @sport



Ter Stegen se ha lesionado en el entrenamiento de hoy y vuelve a Barcelona



El alemán ya ha abandonado la concentración



El Barça ha llamado a Kochen para sustituirlo

El silencio institucional no ha hecho más que alimentar la preocupación. No es habitual que un jugador del peso de Ter Stegen abandone una concentración oficial sin un parte médico claro, y menos aún en una competición corta como la Supercopa, donde cada detalle cuenta.

Un momento delicado para el portero alemán

La lesión llega en un contexto especialmente sensible para Ter Stegen. Tras varios meses apartado por sus conocidos problemas de espalda, el guardameta alemán había reaparecido recientemente, disputando minutos hace menos de un mes en Guadalajara. Aquella reaparición parecía marcar el inicio de una nueva etapa, pero este nuevo contratiempo reabre viejos fantasmas.

Desde su recuperación, el portero titular no ha logrado continuidad bajo palos. La falta de minutos, unida a la competencia interna, ha generado rumores sobre una posible salida del Barcelona. El propio entorno del jugador no esconde su inquietud ante la proximidad del Mundial, una cita clave para sus aspiraciones con la selección alemana. En este escenario, cualquier problema físico adquiere una dimensión mayor. No se trata solo de una posible baja puntual, sino de la sensación de fragilidad que vuelve a rodear a un futbolista que aspira a recuperar su estatus tanto en el Barça como a nivel internacional.

Flick, la portería y un escenario abierto

La ausencia de Ter Stegen obliga a Hansi Flick a reajustar sus planes de inmediato. De cara al duelo ante el Athletic Club, el protagonismo bajo palos recaerá en Joan García y Wojciech Szczęsny, mientras que el joven Diego Kochen, guardameta del filial, ha sido convocado de urgencia para completar la lista.

Más allá del partido, el caso Ter Stegen vuelve a situarse en el centro del debate deportivo. Su situación contractual, su estado físico y su rol dentro del proyecto generan dudas en la afición azulgrana y en los despachos del club. El Barça mantiene la prudencia, consciente de que cualquier paso en falso puede tener consecuencias a medio plazo.

Por ahora, todas las miradas están puestas en las pruebas médicas que se le realizarán en Barcelona. Solo entonces se despejarán las incógnitas sobre una lesión que nadie esperaba y que, una vez más, coloca a Ter Stegen en el epicentro de la actualidad del fútbol español.