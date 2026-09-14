Lamine Yamal habla sin complejos del Balón de Oro: "Creo que este año me toca a mí"

Lamine Yamal ya no habla únicamente como la gran promesa del fútbol mundial. A sus 19 años, el futbolista del Barça ha alcanzado un punto en el que los grandes premios individuales han dejado de parecer objetivos reservados para el futuro. Su última temporada, marcada por los títulos con el conjunto azulgrana y por la conquista del Mundial con España, le ha colocado definitivamente en la conversación por el premio más prestigioso a nivel individual.

La carrera por el Balón de Oro 2026, que se entregará el próximo 26 de octubre en Londres, promete además un duelo enorme. Kylian Mbappé ha defendido públicamente su candidatura después de una campaña espectacular en términos goleadores, mientras que otros nombres como Rodri, Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé o Khvicha Kvaratskhelia también aparecen entre los aspirantes. Sin embargo, el joven azulgrana cree que hay dos futbolistas que actualmente están un escalón por encima del resto.

Y esta vez no ha querido esconderse detrás del habitual discurso de prudencia. Después de asegurar días atrás que no necesitaba realizar ninguna campaña para convencer a los votantes, el atacante ha ido un paso más allá durante su conversación con Jorge Valdano. Lamine considera que sus éxitos colectivos, especialmente lo conseguido con España, son argumentos suficientes para pensar que ha llegado su momento.

Lamine Yamal se coloca junto a Mbappé en la lucha por el Balón de Oro

"Creo que este año me toca a mí". El mensaje de Lamine Yamal resume la confianza con la que afronta una carrera que puede terminar convirtiéndolo en el ganador más joven de la historia del Balón de Oro.

El azulgrana considera que Mbappé y él son actualmente los dos mejores futbolistas del mundo. El francés tiene a su favor unos números impresionantes: terminó la pasada campaña con 58 goles entre el Real Madrid y Francia y protagonizó un Mundial extraordinario. Lamine, en cambio, puede presumir de un argumento difícil de igualar: los títulos.

El extremo conquistó la Liga y la Supercopa de España con el Barça, antes de poner el broche a la temporada levantando el Mundial con la selección española. Precisamente ese último éxito puede tener un peso enorme en las votaciones.

Lo curioso es que ni siquiera ganar el Mundial ha dejado completamente satisfecho a Lamine. El futbolista reconoce que esperaba ofrecer todavía más durante el torneo y considera que sus problemas físicos tampoco deben servir como excusa. Esa exigencia ayuda a explicar por qué, después de haber conseguido tanto siendo todavía adolescente, continúa hablando de todo lo que le queda por hacer.

Lamine tampoco oculta su ambición por entrar en la historia. Ha mencionado referentes como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona o Pelé al reflexionar sobre lo excepcional que resulta haber acumulado tantos éxitos siendo tan joven.

Ahora será el jurado quien tenga la última palabra. Mbappé presenta unos registros individuales difíciles de discutir; Lamine responde con títulos, impacto y un Mundial. El azulgrana ya ha dejado claro cuál sería su voto: este año, el Balón de Oro debería llevar su nombre.