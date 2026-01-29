Lamine Yamal y Neymar pueden cumplir una promesa pendiente: todo depende del Mundial

El FC Barcelona firmó una gran victoria ante el Copenhague con Lamine Yamal como protagonista. El joven talento brilló, recordó a Neymar y desveló una promesa que conecta presente, ídolos y un sueño mundialista.

Un Barça convincente y un Lamine decisivo

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad con una victoria sólida ante el FC Copenhagen, en un partido donde el equipo azulgrana mostró madurez, control y ambición. Fue una noche importante a nivel colectivo, pero también especial por la actuación de una figura que ya no sorprende, aunque siga siendo adolescente: Lamine Yamal.

El extremo volvió a asumir galones en un contexto exigente y respondió como lo hacen los grandes. Tras varios avisos desde la frontal, el momento clave llegó pasada la hora de partido. Lamine encaró, recortó con su habitual descaro y sacó un disparo que, tras tocar en un defensor, describió una parábola imposible para Dominik Kotarski, guardameta del conjunto danés. Gol decisivo, estadio en pie y sensación de estar ante un jugador diferente.

Hoy ante el FC Copenhague en la Champions League, Lamine Yamal apareció con gol y asistencia para el triunfo del FC Barcelona, el español ya suma 12 goles y 11 asistencias en esta temporada con el equipo culé, son dos partidos seguidos que viene marcando con el Barça.

Su influencia fue total. Desborde, personalidad y una lectura del juego impropia de su edad. No fue casualidad que acabara siendo elegido mejor jugador del partido, confirmando que su impacto ya es estructural en el Barça y no una simple aparición puntual.

Un gesto que conecta generaciones: Neymar en el recuerdo

Pero si el gol encendió al público, la celebración terminó de cerrar el círculo emocional. Con todos los focos apuntándole, Lamine cruzó los brazos e imitó una celebración icónica de Neymar, uno de los jugadores más carismáticos que han pasado por el Camp Nou en la última década.

No fue un gesto improvisado. Tampoco una casualidad. Lamine ha reconocido en numerosas ocasiones que Neymar es uno de sus ídolos de la infancia, una referencia futbolística que marcó su manera de entender el juego. Regate, alegría, atrevimiento. Todo eso que hoy empieza a verse en el joven extremo azulgrana.

La conexión entre ambos va más allá de lo simbólico. Lamine y Neymar mantienen una buena relación personal, se admiran mutuamente y han compartido incluso vacaciones en verano. Una amistad que sorprende por la diferencia de edad, pero que habla de respeto, cercanía y afinidad futbolística.

Lamine: "Acordamos con Neymar que si llegamos a la final del Mundial nos iremos de vacaciones"



pic.twitter.com/zh506zDVrN — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) January 29, 2026

Una promesa pendiente que mira al Mundial

Tras el partido, Lamine fue preguntado por Neymar y su celebración. Su respuesta dejó una confesión inesperada que rápidamente se hizo viral. El futbolista explicó que ambos hicieron un acuerdo especial: si llegan a la final del Mundial, se irán juntos de vacaciones.

Eso sí, con una condición que añade todavía más épica al relato: que la final sea España contra Brasil. Un escenario soñado, casi utópico, pero que refleja la ambición y la complicidad entre ambos. Dos generaciones distintas, unidas por el fútbol y por una promesa que depende del mayor escenario posible.

El Mundial aparece así como el punto de encuentro de dos caminos. El de Neymar, leyenda consolidada que persigue cerrar su carrera con un gran título. Y el de Lamine Yamal, joya emergente que empieza a escribir su propia historia con naturalidad y sin miedo.