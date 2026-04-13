Lamine Yamal ya tiene elegido al ‘9’ ideal para el Barça

El FC Barcelona ya trabaja en el mercado de fichajes y Lamine Yamal tiene claro el perfil que necesita el ataque. El nombre del próximo delantero empieza a tomar fuerza en el vestuario.

El Barça busca gol para su nuevo proyecto

El FC Barcelona encara una fase clave en su planificación deportiva. Tras una temporada con altibajos en LaLiga y en competiciones europeas, la dirección deportiva ha identificado una necesidad clara: reforzar la delantera con un ‘9’ de primer nivel.

El rendimiento ofensivo del equipo ha sido irregular en algunos tramos, lo que ha puesto en el foco la dependencia de Robert Lewandowski. A pesar de su experiencia y capacidad goleadora, el paso del tiempo y la exigencia del calendario obligan al club a pensar en un relevo o complemento de garantías.

En este contexto, el Barça está dispuesto a realizar una inversión importante en el mercado de fichajes. Se habla de cifras que podrían alcanzar los 100 millones de euros, una apuesta que reflejaría la ambición del club por volver a competir al máximo nivel. Entre los nombres que se manejan aparece el de Julián Álvarez, un perfil versátil que gusta por su movilidad y capacidad de asociación. Sin embargo, no es el único candidato. Dentro del vestuario, también hay opiniones que empiezan a tener peso en la toma de decisiones.

El favorito de Lamine Yamal

En este escenario, la figura de Lamine Yamal cobra especial relevancia. El joven extremo no solo es una de las grandes promesas del fútbol europeo, sino también una pieza clave en el presente del Barça. Y su visión sobre el ataque del equipo no pasa desapercibida. El futbolista tiene claro cuál sería su socio ideal en la delantera: Victor Osimhen. El delantero nigeriano reúne todas las cualidades que Yamal considera fundamentales para potenciar el juego ofensivo del equipo.

Osimhen destaca por su potencia física, su capacidad para atacar espacios y su instinto goleador dentro del área. Es un delantero que fija centrales, genera ventajas y convierte en gol muchas de las ocasiones que recibe. Para un jugador como Yamal, que brilla en el uno contra uno y en la creación desde banda, contar con un perfil así supondría un salto de calidad inmediato.

Además, el atacante ha demostrado su nivel en ligas de alto nivel, consolidándose como uno de los delanteros más determinantes del panorama actual. Su llegada al Barça no solo reforzaría el equipo, sino que también enviaría un mensaje claro al resto de Europa.

🚨💣| BREAKING: Lamine Yamal has made it clear he would prefer Barcelona sign Galatasaray striker Victor Osimhen.



[@fichajesnet] pic.twitter.com/mrMAdjoJ7w — GOAL ZONE (@GoalZoneX) April 12, 2026

Una operación compleja, pero estratégica

El principal obstáculo para que el fichaje se haga realidad es, como suele ocurrir, el aspecto económico. Victor Osimhen es uno de los jugadores más cotizados del mercado y su traspaso podría superar los 100 millones de euros.

A pesar de ello, en el FC Barcelona consideran que se trata de una inversión estratégica. No solo por su impacto deportivo inmediato, sino también por su proyección mediática y su capacidad para liderar una nueva etapa en el club.

La decisión final aún no está tomada. La dirección deportiva, liderada por Deco, sigue evaluando diferentes opciones antes de dar el paso definitivo. Sin embargo, la opinión de Lamine Yamal refleja una idea compartida dentro del vestuario: el equipo necesita un delantero dominante.