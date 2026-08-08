Laporta recibe la primera respuesta por Rodri: el Manchester City no acepta la oferta

Joan Laporta quiere dar un golpe importante en el mercado y el nombre de Rodri aparece en el centro de los planes del FC Barcelona. El centrocampista español es uno de los grandes objetivos para reforzar una plantilla que ya tiene buena parte de sus piezas definidas. Su experiencia, su capacidad para ordenar el juego y el enorme nivel mostrado durante el Mundial han terminado de convencer a la dirección deportiva.

En el Barça saben que no están ante una operación sencilla. Rodri tiene un enorme peso en el Manchester City y su salida supondría perder a uno de los futbolistas que han marcado la etapa más exitosa del conjunto inglés. Aun así, la voluntad del jugador puede ser importante. Según las informaciones que rodean la operación, el internacional español vería con buenos ojos regresar a LaLiga y vestir de azulgrana.

Con ese escenario sobre la mesa, Deco ha decidido pasar de las palabras a los hechos. El director deportivo ya ha realizado un primer movimiento para conocer hasta dónde está dispuesto a llegar el Manchester City. La respuesta desde Inglaterra, sin embargo, no ha sido la que esperaba Laporta.

El Manchester City rechaza la primera propuesta por Rodri

La primera oferta del Barcelona habría sido de 45 millones de euros fijos más diferentes variables que podrían elevar la operación hasta aproximadamente 55 millones. Una cantidad importante, pero insuficiente para convencer al Manchester City, que ha rechazado la propuesta y exige bastante más para abrir una negociación.

La distancia entre ambos clubes sigue siendo considerable. El conjunto inglés valora a Rodri en una cantidad cercana a los 80 millones de euros y no tiene intención de desprenderse de uno de sus referentes por cualquier precio. Su gran Mundial ha reforzado todavía más la posición negociadora del City.

Eso no significa que el Barça vaya a retirarse. Laporta y Deco consideran que existe margen para acercar posiciones y preparan nuevos movimientos. La idea pasa por mejorar la propuesta inicial sin alcanzar las cantidades que se manejan desde el Etihad. En Barcelona también confían en que la voluntad del futbolista pueda terminar jugando a su favor.

El City, mientras tanto, comienza a estudiar cómo sería su centro del campo sin Rodri. El club inglés sabe que perder a un futbolista de semejante importancia obligaría a buscar un sustituto de primer nivel, algo que también condiciona cualquier posible acuerdo con el Barça.

La negociación apenas ha comenzado y todavía quedan diferencias importantes. El primer intento de Laporta no ha servido para convencer al Manchester City, pero tampoco ha cerrado la puerta al fichaje. El Barça tendrá que subir su apuesta si realmente quiere vestir a Rodri de azulgrana. La primera respuesta ya ha llegado desde Inglaterra: por 45 millones de euros, no hay acuerdo.