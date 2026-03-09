Laporta revela la millonaria oferta que el Barça rechazó por Lamine Yamal: “Dijimos que no”

Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes joyas del FC Barcelona. El presidente Joan Laporta ha revelado que el club rechazó una oferta millonaria del PSG por el joven talento azulgrana.

Lamine Yamal, la gran estrella del presente y del futuro

En el FC Barcelona hay una convicción cada vez más clara: Lamine Yamal es uno de los futbolistas llamados a marcar una era en el club. A pesar de su juventud, el extremo azulgrana ya se ha convertido en una pieza fundamental del equipo y en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo.

Con apenas 18 años, Yamal ha demostrado una madurez impropia de su edad. Su desparpajo en el campo, su capacidad para desequilibrar y su talento ofensivo han enamorado tanto a la afición del Barça como a los amantes del fútbol en general. El jugador formado en La Masia representa el modelo que el club quiere recuperar: jóvenes talentos que crecen dentro de la casa y se convierten en referentes del primer equipo.

Joan Laporta lo tiene claro. El presidente del FC Barcelona ha vuelto a insistir en que Lamine Yamal es uno de los pilares sobre los que se construirá el proyecto deportivo del club en los próximos años. Por eso, desde la entidad azulgrana han apostado fuerte por él y han blindado su futuro con un contrato que se extiende hasta 2030.

El propio Laporta ha explicado en los últimos días que el club ha recibido ofertas importantes por el joven futbolista, lo que demuestra el enorme interés que despierta en el mercado internacional. Sin embargo, en el Barça no tienen ninguna intención de desprenderse de su gran promesa.

El PSG ofreció 250 millones de euros

La revelación de Joan Laporta ha sorprendido a muchos aficionados. El presidente del FC Barcelona explicó que el Paris Saint-Germain llegó a presentar una oferta de 250 millones de euros para fichar a Lamine Yamal. Una cifra que, de haberse aceptado, habría sido una de las mayores operaciones en la historia del fútbol.

🚨 Joan Laporta: “One of the things I'm proud of… when Paris St-Germain came with €250m for Lamine Yamal and we said no”.



“Remember he has a contract until 2030”. pic.twitter.com/x8EAasiNpz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2026

Sin embargo, la respuesta del club azulgrana fue clara. Laporta lo explicó sin rodeos: el Barça dijo que no. El motivo es sencillo. En el club consideran que Yamal es un jugador absolutamente estratégico para el futuro del proyecto deportivo.

El interés del PSG no es casualidad. El conjunto parisino lleva años intentando atraer a las grandes estrellas del fútbol mundial. En este caso, el talento de Lamine Yamal encaja perfectamente en el perfil de jugador joven y mediático que buscan muchos clubes europeos. Aun así, en el FC Barcelona no hubo dudas. Desde la directiva hasta el área deportiva consideran que vender al futbolista sería un error a largo plazo. Más allá del aspecto económico, el Barça quiere construir un equipo competitivo alrededor de jugadores formados en casa.

Un contrato hasta 2030 y un papel clave en el Barça

La confianza del FC Barcelona en Lamine Yamal se refleja también en su contrato. El jugador tiene vinculación con el club hasta el año 2030, lo que demuestra la apuesta firme de la entidad por su crecimiento y desarrollo dentro del equipo. Para el Barça, Yamal no es solo un futbolista prometedor. Es uno de los líderes del futuro. Su talento, su personalidad y su conexión con la afición lo convierten en un símbolo del nuevo proyecto deportivo del club.

En un momento en el que el fútbol europeo vive marcado por grandes fichajes y cifras millonarias, el FC Barcelona quiere apostar por la estabilidad y por el talento surgido de La Masia. Lamine Yamal representa perfectamente esa filosofía.