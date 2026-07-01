Laporta rompe el silencio sobre Julián Álvarez y lanza un aviso al Atlético

El nombre de Julián Álvarez vuelve a ocupar el centro de todas las conversaciones del mercado de fichajes. Después de semanas marcadas por rumores, filtraciones y diferentes versiones sobre el interés del FC Barcelona, ha sido el propio Joan Laporta quien ha decidido hablar públicamente y aclarar cuál es la posición del club azulgrana. Y lo ha hecho con un mensaje que también va dirigido al Atlético de Madrid.

Durante un acto institucional, Laporta confirmó por primera vez que el Barcelona presentó una oferta formal por el delantero argentino. Según explicó, la propuesta fue trasladada por la dirección deportiva y sigue siendo válida, aunque dejó claro que el club catalán no piensa esperar indefinidamente una respuesta del Atlético. "La oferta es firme", aseguró el presidente azulgrana, antes de añadir que el Barça "no estará a expensas de lo que pueda decidir el Atlético".

El dirigente también explicó que las conversaciones con la entidad madrileña siempre se han producido desde el respeto institucional. Según su versión, el Atlético les trasladó que no contemplaba la venta del atacante porque no disponía de un sustituto de garantías. Sin embargo, Laporta dejó la puerta abierta a que la situación pueda cambiar si el conjunto rojiblanco encuentra una alternativa en el mercado, insistiendo en que la oferta azulgrana no permanecerá sobre la mesa para siempre.

Las palabras del presidente culé llegan en un momento especialmente delicado para una operación que promete convertirse en uno de los grandes culebrones del verano. Aunque el interés del Barcelona por Julián Álvarez es evidente, el Atlético mantiene públicamente que el futbolista no está en venta, por lo que cualquier movimiento dependerá de un cambio de postura por parte del club madrileño.

Laporta no quiere que el Barça dependa del Atlético

Mientras tanto, el Barcelona tampoco quiere quedarse bloqueado por una única negociación. El mensaje de Laporta deja entrever que la dirección deportiva seguirá explorando otras opciones si la operación no avanza en un plazo razonable. El club considera a Julián Álvarez un objetivo importante, pero no está dispuesto a condicionar toda su planificación deportiva a una respuesta que podría tardar semanas en llegar.

Con el mercado todavía abierto, el pulso entre ambos clubes continúa. El Barcelona mantiene su oferta y espera acontecimientos, mientras el Atlético conserva el control de la situación al tener contrato vigente con el delantero argentino. Por ahora, la única certeza es que Laporta ha dejado clara la postura azulgrana: existe una propuesta firme, pero la paciencia del Barça tiene un límite.