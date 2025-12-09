Laporta tiene la llave: Salah está a un paso de fichar por el Barça

Mohamed Salah siempre ha sido un símbolo del Liverpool, un jugador querido por la afición y determinante en los momentos más complicados. Sin embargo, en silencio, algo llevaba tiempo quebrándose. En los últimos meses, el delantero egipcio trasladó internamente que no se sentía bien en el club. La llegada del nuevo entrenador, Arne Slot, no ha sido el puente de conexión que muchos esperaban. Todo lo contrario: su relación nunca terminó de cuajar, y la falta de sintonía con el técnico terminó generando un clima incómodo para Salah.

Según apuntó Salah, no se siente valorado ni comprendido por Slot. Esa distancia ha afectado a su rendimiento y a su motivación diaria, hasta el punto de que el propio club ha empezado a ver con buenos ojos una posible salida. Liverpool, consciente de que forzar la continuidad podría perjudicar al grupo, ha decidido abrir la puerta a un traspaso que hace unos meses era impensable. Y Salah, lejos de resistirse, ha aceptado que es el momento de cambiar de aires.

Desde el primer instante, el Barça apareció en su horizonte como un destino ideal. El jugador no solo está dispuesto a fichar por el club azulgrana, sino que lo considera una oportunidad única para recuperar la ilusión, sentirse protagonista y competir en un estilo de juego que encaja perfectamente con sus características.

🚨 El Liverpool ha decidido VENDER a Mohamed Salah.



Está abierto a jugar en el FC Barcelona.



— @indykaila pic.twitter.com/g6PBHZeu5V — FCB PRIME (@fcbisprime) December 9, 2025

Laporta toma el control: el Barça sueña con un fichaje de impacto

En Barcelona, la noticia no ha pasado desapercibida. Joan Laporta lleva semanas trabajando en silencio, moviendo contactos y analizando el escenario financiero del club con una idea muy clara: si Salah está disponible, el Barça debe estar en la primera fila. Para él, no se trata solo de un fichaje deportivo, sino de un golpe de autoridad en un momento en que el proyecto necesita un impulso de ilusión.

El Barça ve en Salah mucho más que un atacante. Su velocidad, su capacidad para desbordar y su instinto goleador encajan a la perfección con el tipo de futbol ofensivo que quiere recuperar la entidad. Sería un refuerzo capaz de marcar diferencias desde el primer día, un jugador con galones, experiencia y hambre competitiva. Laporta cree que tiene la llave para cerrar la operación: la voluntad del jugador. Y cuando un futbolista del nivel de Salah muestra un deseo tan claro de vestir de blaugrana, todo lo demás empieza a alinearse.