Lewandowski aclara su futuro y el Barça ya conoce su decisión

El futuro de Robert Lewandowski, el FC Barcelona y los rumores de mercado vuelven al foco, pero con un mensaje claro: calma, sin prisas y con el presente como prioridad. El delantero polaco y el club coinciden en aplazar cualquier decisión.

Calma total y hoja de ruta marcada

Robert Lewandowski vuelve a situarse en el centro del debate sobre el futuro del FC Barcelona, aunque esta vez con una posición nítida. Lejos de especulaciones, el mensaje que traslada su entorno es de tranquilidad absoluta. No hay decisiones tomadas ni conversaciones avanzadas con terceros, y tampoco existe prisa por resolver un escenario que se abordará cuando termine la temporada.

Los rumores que han vinculado al delantero con Arabia Saudí o con el fútbol italiano no se corresponden, a día de hoy, con la realidad. Según ha explicado el periodista Matteo Moretto, la hoja de ruta está definida: Lewandowski seguirá centrado en competir al máximo nivel hasta el último partido del calendario. Ni el jugador ni el club contemplan una salida inmediata ni movimientos precipitados en este mercado de fichajes.

En el Barça se asume que la decisión final dependerá de varios factores y que será conjunta. El más relevante, como viene siendo habitual en los últimos años, es el económico. El salario del polaco, elevado para los estándares actuales del club, será una pieza clave cuando llegue el momento de sentarse a negociar.

Flick, el presente deportivo y el peso del ‘9’

En el plano estrictamente deportivo, Hansi Flick cuenta con Lewandowski como pieza fundamental de su proyecto. El técnico alemán valora su experiencia, su liderazgo y su capacidad goleadora en una LaLiga cada vez más exigente. Para el cuerpo técnico, el rendimiento del delantero sigue siendo determinante en los partidos grandes y en los tramos decisivos de la temporada.

Por eso, cualquier debate sobre su continuidad queda supeditado a lo que ocurra sobre el césped en los próximos meses. En el Barça consideran que el análisis debe ser integral: impacto deportivo, rol dentro del equipo y encaje económico. Hasta entonces, Flick quiere a su ‘9’ focalizado en competir, marcar goles y sostener al equipo en los momentos de máxima presión.

📺 DIRECTO @JijantesFC



🗣️ Hansi Flick sobre Lewandowski y un posible futuro en Arabia: "Soy honesto con Robert, estoy contento de tenerle. No diré que va a dejar el club porque tenemos tiempo para hablarlo y decidirlo a final de temporada".



🔗 https://t.co/OGW0AKBuBT pic.twitter.com/7Loy6iipsU — Jijantes FC (@JijantesFC) January 7, 2026

Desde el entorno del jugador se ha insistido en desmentir contactos formales con otros clubes. Lewandowski no ha iniciado conversaciones con equipos de Italia ni con proyectos emergentes de Oriente Medio. Además, el propio contexto salarial del fútbol italiano, con sueldos sensiblemente inferiores, condiciona seriamente cualquier escenario alternativo.

Decisión conjunta y sin precipitaciones

El mensaje es unánime en todas las partes: esperar es lo más sensato. Lewandowski, el FC Barcelona y Hansi Flick coinciden en que el final de temporada será el punto de inflexión para evaluar si seguir juntos o separar caminos de mutuo acuerdo. El club no quiere forzar decisiones y el jugador tampoco pretende resolver su futuro antes de tiempo.

Hasta entonces, el delantero polaco se mantiene ajeno al ruido. Su prioridad es competir al máximo nivel, aportar goles y liderazgo, y ayudar al equipo a cumplir los objetivos en LaLiga y el resto de competiciones. El futuro, insiste su entorno, aún no está escrito.