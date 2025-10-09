Los doctores del Barça están muy preocupados por el físico de Lamine Yamal

Hace varias semanas que Lamine Yamal viene acusando un importante dolor en el pubis y en la zona de la espalda baja. La estrella del Barça ya viajó a la pasada concentración de la Selección Española con los primeros síntomas de una pubalgia que, con el paso del tiempo sobre el terreno de juego y a base de forzar de forma poco precavida, ha acabado provocando que el español conviva con un dolor demasiado importante que ahora ha hecho que pase varias semanas alejado del césped. Una situación que están sufriendo en el FC Barcelona y en la Roja, donde todos viven preocupados por la salud de Lamine Yamal.

En este sentido, tal y como han revelado médicos desde dentro del Barcelona, la situación de Lamine está muy lejos de ser la ideal. Según contaron desde Catalunya Ràdio, después del partido ante el PSG no era capaz ni de acostarse sin dolor en la cama. Un problema que ha hecho que en la enfermería del Barça salten todas las alarmas por miedo a lo que le pueda acabar pasando a Lamine Yamal a largo plazo. Y es que la pubalgia es un peligro a largo plazo.

Lamine debe reposar durante varias semanas

Si hay algo que a Yamal no le gusta ni un pelo es dejar de jugar partidos importantes. El canterano culé es muy consciente de que es uno de los mejores del mundo y que para ganar el Balón de Oro necesita estar en cada una de las grandes noches. Por este motivo volvió contra el PSG sin estar en plena forma y va a hacer lo mismo de cara al Clásico. Sabe que no estará al cien por cien, pero su ansia por ser el mejor lo empuja a cometer estas imprudencias.

Los doctores le han recomendado reposo absoluto durante varias semanas. Lamine no debería forzar tanto la máquina a su edad. Con 18 años, el cuerpo no está completamente desarrollado y llevarlo tan al límite puede generar problemas a largo plazo. Lo que de verdad da miedo a los doctores.

Así pues, la lesión de Lamine Yamal es algo serio de verdad. No se trata de un simple dolor que hay que curar, sino que hablamos de una dolencia que puede acarrear graves problemas en el futuro de la vida de Lamine.