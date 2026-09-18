Los favoritos al Balón de Oro 2026: Lamine Yamal y Mbappé, ante una batalla enorme

El Balón de Oro 2026 entra en su fase decisiva con una de las carreras más abiertas de los últimos años. No existe un candidato que haya conseguido distanciarse claramente del resto y los argumentos se reparten entre goles, títulos y actuaciones en los escenarios más importantes. La gala se celebrará el 26 de octubre en el London Palladium de Londres, por primera vez en la historia del premio, coincidiendo además con su 70º aniversario.

La presencia del Mundial convierte esta edición en especialmente difícil de valorar. El torneo ha reforzado las candidaturas de varios internacionales españoles, mientras que otros aspirantes llegan respaldados por temporadas extraordinarias con sus clubes. Los 30 nominados ya son oficiales y entre ellos aparecen nombres como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri, Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé, Erling Haaland o Vitinha.

El debate tampoco puede reducirse simplemente a contar trofeos. El sistema de elección sitúa en primer lugar el rendimiento individual y el carácter decisivo del futbolista, seguido de los éxitos colectivos y, finalmente, la clase y el juego limpio. Son 100 periodistas, uno por cada país situado entre los cien primeros del ranking FIFA, quienes tienen que ordenar a sus elegidos. Incluso el representante español ha reconocido que la elección de este año resulta especialmente complicada.

Lamine Yamal, Mbappé, Kane y Rodri concentran buena parte del debate

Lamine Yamal y Kylian Mbappé representan dos formas muy diferentes de defender una candidatura. El azulgrana llega impulsado por una temporada en la que conquistó la Liga con el Barça y terminó levantando el Mundial con España, además de ser elegido mejor jugador de LaLiga 2025/26. El propio Lamine considera que él y Mbappé están entre los principales aspirantes al galardón.

El francés presenta su candidatura desde otro terreno: el de los números. Su enorme producción goleadora con el Real Madrid y Francia, incluido un Mundial en el que terminó como máximo goleador, mantiene su nombre en el centro de la conversación pese a no haber acompañado esos registros con los principales títulos colectivos.

Pero convertir la carrera en un simple cara a cara sería dejar fuera argumentos importantes. Harry Kane también aparece repetidamente entre los principales candidatos después de otra campaña de enorme impacto goleador, mientras que Rodri tiene a su favor su influencia en la España campeona del mundo y el reconocimiento como mejor jugador del Mundial. Fabián Ruiz y varios integrantes del PSG completan una lista con suficientes méritos como para impedir hablar de un duelo cerrado.

Todo quedará en manos de los votantes. Lamine puede apoyarse en el peso de los títulos y su influencia en Barça y selección; Mbappé, en unas cifras individuales extraordinarias; Kane, en su capacidad goleadora; y Rodri, en su impacto sobre el campeón del mundo.

El 26 de octubre se resolverá una batalla en la que cada candidato llega a Londres con argumentos muy diferentes.