Luis de la Fuente lanza un aviso: le pide que no juegue más con el Barça

El Mundial está a la vuelta de la esquina y España sueña en grande. La gestión de minutos de Pedri se convierte en una prioridad absoluta.

El Mundial en el horizonte y una España que ilusiona

La cuenta atrás para el Mundial 2026 ya ha comenzado. La Selección Española de Fútbol se prepara para afrontar uno de los torneos más exigentes del calendario internacional con una generación que ha devuelto la ilusión a los aficionados. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, el equipo ha encontrado identidad, equilibrio y talento.

Sin embargo, antes de que llegue la gran cita, todavía queda por resolverse la temporada doméstica. En la LaLiga, el FC Barcelona tiene el título prácticamente encarrilado, con una ventaja amplia sobre el Real Madrid. Este contexto ha abierto un debate inesperado: ¿es necesario seguir forzando a los jugadores clave en este tramo final?

Luis de la Fuente lo tiene claro. Más allá de los intereses de club, su prioridad es que sus futbolistas lleguen en perfectas condiciones al Mundial. Y en ese escenario, hay un nombre que preocupa especialmente.

Pedri, en el centro del debate

El protagonista de esta situación es Pedri. El centrocampista del FC Barcelona es una de las piezas clave tanto en su club como en la selección. Su capacidad para organizar el juego, su visión y su inteligencia táctica lo convierten en un futbolista diferencial.

Sin embargo, su carga de minutos empieza a generar preocupación. Pedri ya ha superado los 2.700 minutos esta temporada, una cifra elevada que refleja su importancia, pero también el desgaste acumulado. En un calendario tan exigente, mantener ese ritmo puede tener consecuencias físicas.

Desde el entorno de la selección, el mensaje es claro: hay que gestionar. Luis de la Fuente considera que lo más prudente sería reducir su participación en los últimos partidos de liga. Incluso ve viable que solo dispute encuentros clave, como el Clásico ante el Real Madrid, y que el resto del tiempo priorice el descanso y la recuperación.

El propio jugador es consciente de esta situación. Pedri sabe que su papel en el Mundial será fundamental y entiende la necesidad de llegar en plenitud de condiciones.

Un equilibrio entre club y selección

La situación pone sobre la mesa un debate habitual en el fútbol moderno: el equilibrio entre los intereses del club y los de la selección. Para el FC Barcelona, Pedri es indispensable. Pero para España, es una pieza estructural en un torneo donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Luis de la Fuente no ha impuesto una decisión, pero sí ha lanzado un aviso claro. El objetivo es evitar riesgos innecesarios. Forzar ahora podría comprometer el rendimiento en el momento más importante de la temporada.

El Barça, por su parte, deberá valorar la situación. Con la liga prácticamente decidida, la gestión de minutos puede convertirse en una herramienta estratégica. No solo para proteger a Pedri, sino también para dar oportunidades a otros jugadores. El Mundial está cada vez más cerca. Y en torneos de este nivel, llegar al 100% marca la diferencia entre competir y aspirar a todo. Por eso, el mensaje del seleccionador no es casual.