Luis de la Fuente le ha comunicado que ni siendo el mejor del Barça irá al Mundial

Luis de la Fuente es un entrenador al que no le gusta hacer experimentos con sus plantillas. Desde que llegó al banquillo de la Selección Española, el riojano ha sido capaz de conformar un equipo lleno de confianza en sus capacidades y en lo que puede llegar a hacer. Con esta misma fórmula ya ganaron la Eurocopa y ahora quiere aplicar ese mismo método para ir a por el Mundial de 2026. Un plan que, a pesar de que ha ido muy bien, también acaba provocando que muchos jugadores que se merecen ser internacionales acaben alejados del entorno de la Selección por las manías de Luis de la Fuente.

En este sentido, el propio seleccionador español habría llamado, según fuentes cercanas, a Eric García para hacerle saber que, salvo lesiones o giros de guion inesperados, no va a formar parte de los elegidos para ir al Mundial de Estados Unidos. Y es que, en la pasada convocatoria, ya fue muy sorprendente que uno de los defensas titulares del Barça y el que mejor rendimiento ofrece, se haya quedado en casa.

Eric García, el mejor central de España

La realidad es que, si nos fijamos en el estado de forma actual de todos los zagueros españoles que pueden ser seleccionados por Luis de la Fuente, Eric se convierte en el mejor posicionado para recibir la llamada del seleccionador español. Se ha convertido en el mejor defensa del Barça y todo lo que ofrece, desde su seguridad en la salida de balón, hasta su mejora en el cuerpo a cuerpo, pasando por esa versatilidad que tan bien le ha venido para ganarse un puesto. Sin embargo, no parece ser suficiente para De la Fuente.

De este modo, todo apunta a que, si no pasa nada extraordinario, Eric lo va a tener muy difícil para acabar jugando el Mundial de 2026. El de Martorell está en el mejor momento de su vida y se siente el mejor central español.

Así pues, a pesar de que el gran nivel de Eric García ya es toda una realidad y una certeza casi absoluta, para Luis de la Fuente no es así y ya le habría dejado claro que no tiene muchas opciones de estar en el siguiente Mundial de 2026.