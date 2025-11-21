Luis Enrique está negociando su vuelta al Barça

Hansi Flick está realizando un papel magistral en el FC Barcelona y, después de temporada y media con él en el banquillo, el conjunto azulgrana y la afición no puede estar más contenta. Sin embargo, ya hay rumores de que el técnico está harto y podría plantearse salir del Barça a final de curso, lo que provocaría un cambio de entrenador. Y ahí, todo apunta a Luis Enrique.

El asturiano sería el escogido por parte de Joan Laporta si Flick acaba marchándose del Barça y, de hecho, su vuelta ya se estaría negociando. En París ya temen el regreso de Luis Enrique a la entidad catalana, a pesar de que tiene contrato hasta 2027 y está muy bien en Francia, ya que la temporada pasada ganó el triplete con un estilo de juego increíble, parecido al del Barça.

Luis Enrique estaría negociando su vuelta al Barça si Flick se marcha

Aun así, tanto Luis Enrique como el club azulgrana no pierden de vista un posible retorno, y aunque el entrenador haya dicho que se encuentra muy feliz en París, la realidad es otra. El asturiano no acabó de salir muy bien de su última etapa en el banquillo del Barça, pero cree que sería una gran oportunidad el hecho de volver y, con más experiencia, mejorar esa etapa.

Si no se diera la salida de Flick al final de esta temporada, sus caminos podrían seguir estando unidos en 2027, ya que, además de que Luis Enrique finalizara su contrato con el PSG en ese año, también lo hará el alemán con el Barça, por lo que todo podría estar atado y más que atado de cara al futuro. Laporta está muy contento con Flick, pero sueña con la vuelta de Luis Enrique al Camp Nou.

El asturiano sería el elegido si el alemán acaba saliendo a final de curso

Por lo tanto, todo se determinará por lo que pueda ganar el Barça este curso. Si es algo parecido a lo de la temporada pasada, parece complicado que el alemán pudiera decidir su salida, a pesar de que cada vez está más harto del entorno tóxico que existe en la entidad azulgrana y, además, en las últimas semanas habría perdido un poco el vestuario tras los malos resultados.