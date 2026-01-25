Marc Casadó habla claro sobre su futuro en el Barça: no hay marcha atrás

El FC Barcelona, el mercado de fichajes y el futuro de Marc Casadó vuelven a cruzarse. Tras meses de rumores y falta de minutos, el canterano aprovecha su oportunidad y envía un mensaje contundente.

Un futuro en duda por falta de minutos

Marc Casadó es uno de esos perfiles que representan la esencia de la cantera del Barça. Inteligente tácticamente, disciplinado y con una lectura del juego que encaja en el ADN azulgrana. Aun así, su presencia en el primer equipo había sido limitada, lo que alimentó rumores sobre una posible salida, ya fuera en forma de cesión o traspaso.

Durante semanas, distintos entornos apuntaban a que el centrocampista necesitaba buscar minutos lejos del Camp Nou para seguir creciendo. La falta de continuidad parecía condenarlo a un segundo plano, especialmente en un equipo que compite al máximo nivel en LaLiga y donde cada decisión se toma bajo una enorme presión. Pero el fútbol es imprevisible. Y a veces, una circunstancia inesperada cambia por completo el escenario.

La lesión de Pedri y una oportunidad real

La lesión de Pedri abrió una puerta que Casadó estaba esperando. Con menos efectivos disponibles en el centro del campo, el cuerpo técnico necesitaba soluciones internas, jugadores preparados para responder sin miedo al contexto.

Ahí apareció Casadó. Y lo hizo con personalidad. En el último partido frente al Real Oviedo, Hansi Flick apostó por él como titular, una decisión que no pasó desapercibida. Lejos de acusar la presión, el canterano cumplió con solvencia: orden, intensidad, criterio con balón y compromiso defensivo.

No fue un partido para titulares grandilocuentes, pero sí para mandar un mensaje interno claro: Casadó está preparado. Flick confió en él y el futbolista respondió. En un Barça que busca equilibrio y fiabilidad, ese tipo de actuaciones suman más de lo que parece.

Un mensaje claro: el Barça es la prioridad

Tras el encuentro, Marc Casadó decidió poner fin a cualquier especulación. Sin rodeos ni ambigüedades, el centrocampista habló sobre su futuro y dejó una frase que resume su sentir:

“Siempre que haya la posibilidad de vestir esta camiseta y este escudo, será mi prioridad”.

💙❤️ COR BLAUGRANA



🎙️ Casadó: "Sempre que hi hagi la possibilitat de vestir aquesta samarreta i aquest escut, serà la meva prioritat"



▶️ https://t.co/RlF4bhBBEf pic.twitter.com/DCkcc7DS4L — Esport3 (@esport3) January 25, 2026

Un mensaje directo al club, a la afición y al mercado. Casadó no quiere irse. Quiere triunfar en el Barça, aprovechar cada oportunidad y pelear por un hueco en el primer equipo. No hay marcha atrás en su decisión. Sabe que el camino no es fácil, pero también que la paciencia y el trabajo suelen tener recompensa.

Desde el cuerpo técnico se valora muy positivamente su actitud. Flick aprecia a los futbolistas que no bajan los brazos, que entrenan al máximo nivel y que responden cuando se les necesita. En un contexto de lesiones y rotaciones, Casadó ha demostrado que puede ser una opción real. El Barça, por su parte, toma nota. En un club donde el talento joven es un activo estratégico, contar con jugadores comprometidos y formados en casa es un valor añadido. El futuro sigue abierto, pero el mensaje del futbolista es inequívoco.