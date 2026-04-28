Marc Cucurella deja la puerta abierta al Barça: "Nunca podría decir que no"

El FC Barcelona vuelve a mirar a casa. Marc Cucurella, actualmente en el Chelsea FC, no ha dudado en mostrar su cariño por el club que le formó.

Un mensaje claro que ilusiona en el Barça

Marc Cucurella ha sido directo. En una reciente entrevista, el lateral no escondió sus sentimientos hacia el Barcelona: “Es mi casa… nunca podría decir que no”. Una frase que no ha pasado desapercibida en el entorno azulgrana.

El futbolista, formado en La Masía, siempre ha mantenido un vínculo especial con el club. Su salida en 2020 rumbo al Getafe CF fue una decisión marcada por la necesidad de encontrar minutos y crecer como jugador.

Desde entonces, su carrera ha ido en ascenso. Tras destacar en LaLiga, dio el salto a la Premier League, donde ha acumulado experiencia en el más alto nivel competitivo. Ahora, con 27 años y consolidado como un futbolista de élite, su nombre vuelve a sonar en los despachos del Barça. Y sus propias palabras han alimentado aún más ese escenario.

🚨🎙️| Marc Cucurella on being linked to Barcelona



“ Barcelona is my home and the club that raised me. I could never say no to them if they come calling” pic.twitter.com/pHy1TPE2E2 — Tactical Football Review (@TFRHQ5) April 28, 2026

Un perfil que encaja en el proyecto

El interés del FC Barcelona no es casual. El club busca reforzar ciertas posiciones y el lateral izquierdo es una de ellas. Aunque Alejandro Balde sigue siendo una apuesta importante, su rendimiento ha generado algunas dudas en momentos clave.

En este contexto, Cucurella aparece como una opción interesante. Su experiencia, su intensidad y su conocimiento del estilo de juego del Barça lo convierten en un perfil muy atractivo.

Además, su capacidad para adaptarse a diferentes sistemas le da un valor añadido. No es solo un lateral, sino un jugador capaz de aportar en distintas fases del juego.

Sin embargo, su fichaje no será sencillo. Tiene contrato en vigor con el Chelsea hasta 2028, lo que implica una operación económicamente exigente para un Barça que sigue vigilando de cerca su situación financiera. Aun así, el interés existe. Y cuando hay voluntad por ambas partes, el mercado puede dar sorpresas.

Un regreso que no parece imposible

El fútbol está lleno de regresos inesperados. Y en el caso de Marc Cucurella, el escenario no parece descabellado. El jugador quiere, el club valora la opción… y todo queda a la espera de las condiciones.

El FC Barcelona sigue trabajando en su planificación deportiva, buscando equilibrio entre talento, experiencia y sostenibilidad económica. En ese puzzle, el nombre de Cucurella encaja. Su regreso no está cerrado, pero tampoco descartado. Y sus palabras han sido el primer paso para abrir esa puerta.