Más complicaciones en el Barça: Araújo no se recupera y preocupa al club

El FC Barcelona vuelve a sufrir con las lesiones en un momento clave de la temporada. Ronald Araújo no termina de recuperarse y su situación empieza a encender las alarmas dentro del club y del cuerpo técnico

Un nuevo problema en un momento clave

El FC Barcelona atraviesa un tramo decisivo de la temporada con más dudas de las esperadas, especialmente en el apartado físico. Cuando el equipo parecía empezar a recuperar efectivos, una nueva preocupación ha aparecido en el horizonte: Ronald Araújo.

El central uruguayo, uno de los pilares defensivos del equipo, volvió a sentir molestias musculares que le obligaron a abandonar el terreno de juego antes de tiempo. Durante el partido, el defensor notó un pinchazo que encendió las alarmas tanto en el banquillo como en la grada.

Aunque las primeras sensaciones apuntan a una lesión de alcance moderado, el verdadero problema es el contexto. Con un calendario exigente en LaLiga y en la Champions League, cualquier ausencia, por corta que sea, puede tener un impacto importante en la dinámica del equipo. El técnico Hansi Flick se encuentra así con un nuevo contratiempo en una temporada marcada por la irregularidad física de varios jugadores clave.

Una defensa condicionada por las lesiones

La situación de Araújo no es un caso aislado. El Barça lleva semanas lidiando con múltiples bajas en su línea defensiva y en otras zonas del campo. Jugadores como Frenkie de Jong, Raphinha o Andreas Christensen también han pasado por problemas físicos recientemente.

En este contexto, el papel de Araújo es especialmente relevante. Su capacidad para liderar la defensa, su fortaleza en el juego aéreo y su intensidad en los duelos lo convierten en una pieza difícil de sustituir.

Sin embargo, la realidad del equipo obliga a buscar soluciones. Futbolistas como Jules Koundé, Pau Cubarsí o incluso jóvenes como Marc Bernal han tenido que asumir mayor protagonismo. El problema no es solo la calidad, sino la continuidad. La falta de estabilidad en la defensa complica la construcción de automatismos y afecta al rendimiento colectivo del equipo.

🚨🚨🌕| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Ronald Araujo asked to be substituted due to discomfort.



Ronald Araujo felt the discomfort since early in the match, but tried to play on as long as he could. The discomfort is in the back of his hamstring.



[@mundodeportivo] 🤕💔 pic.twitter.com/FaSqg0zXhn — Managing Barça (@ManagingBarca) April 4, 2026

Un calendario que no da tregua

El mayor desafío para el FC Barcelona no está solo en recuperar a Araújo, sino en hacerlo a tiempo. El equipo se enfrenta a semanas decisivas, con partidos clave tanto en LaLiga como en la Champions League.

En este tipo de escenarios, perder a un jugador durante dos semanas puede traducirse en la ausencia en varios encuentros importantes. Y en competiciones de alto nivel, cada partido cuenta.

Además, la gestión del riesgo será fundamental. Forzar el regreso de Araújo podría agravar la lesión, mientras que darle más tiempo implicaría asumir su ausencia en momentos clave. El club se encuentra así en una encrucijada: priorizar la recuperación total del jugador o arriesgar para mantener la competitividad inmediata.

Por ahora, la preocupación es evidente. El Barça necesita recuperar efectivos cuanto antes si quiere competir al máximo nivel. Y en ese objetivo, la figura de Ronald Araújo es fundamental.