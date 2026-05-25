¿Mikel Oyarzabal como sustituto de Robert Lewandowski? El FC Barcelona ya prepara el dinero

La salida de Robert Lewandowski deja mucho más que un hueco en la delantera del Barça. También supone el final de una etapa importante dentro del proyecto azulgrana. Porque más allá de los goles, el delantero polaco ha sido uno de los líderes ofensivos del equipo durante las últimas temporadas. Por eso, dentro del club llevan tiempo analizando qué perfil podría encajar mejor para iniciar una nueva etapa en ataque. Uno de los nombres que más gusta ahora mismo en la dirección deportiva es el de Mikel Oyarzabal.

El Barça busca un delantero diferente para el nuevo proyecto

En el club azulgrana saben perfectamente que reemplazar a Lewandowski no será sencillo. Especialmente porque el polaco ha mantenido cifras muy importantes desde su llegada al Barça. Pero la idea del club no pasa necesariamente por buscar un delantero exactamente igual. Lo que quieren es encontrar un futbolista que aporte soluciones distintas y que encaje mejor en el estilo de juego que busca Hansi Flick. Y ahí aparece el nombre de Oyarzabal.

El delantero de la Real Sociedad gusta muchísimo por varios motivos. Primero por su experiencia en LaLiga. Después por su capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque. Y también por algo muy importante dentro del Barça: su inteligencia futbolística. Oyarzabal no es únicamente un goleador. Es un futbolista de calidad, entiende muy bien el juego y se mueve entre líneas para ofrecer ayuda y provocar ocasiones de gol.

Su fichaje sería una gran oportunidad

Dentro de la dirección deportiva consideran que la operación podría ser bastante interesante económicamente. Especialmente viendo cómo está actualmente el mercado de delanteros. Porque encontrar atacantes contrastados y con experiencia suele implicar cifras muchísimo más altas. Sin embargo, el posible traspaso de Oyarzabal podría rondar unos 25 o 50 millones de euros.

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Dentro del Barça creen que sería una cantidad asumible si consiguen cerrar antes algunas salidas importantes. Además, el futbolista vería con buenos ojos la posibilidad de vestir de azulgrana. A sus 29 años siente que podría estar ante una de las últimas grandes oportunidades de su carrera para dar un salto importante.

Aunque en San Sebastián sigue siendo un futbolista muy querido, también entiende que este verano puede marcar un cambio importante en su futuro y en el Barça valoran muchísimo otra cuestión. Su capacidad para asumir responsabilidades sin generar conflictos ni grandes egos dentro del vestuario.

La Real Sociedad no quiere perder a uno de sus símbolos

El gran problema para el Barça será convencer a la Real Sociedad, porque Oyarzabal no es un jugador cualquiera dentro del club vasco. Es capitán, referente y uno de los futbolistas más importantes que ha tenido el equipo durante los últimos años. Por eso una posible salida tendría también un fuerte impacto emocional para la afición.

Dentro de la Real saben que perder a Oyarzabal sería perder una parte importante de la identidad del equipo. Aun así, el Barça confía en que el deseo del jugador pueda facilitar las conversaciones. Especialmente si la operación se maneja con respeto y sin tensar demasiado la situación entre clubes.

La idea del Barça es evitar negociaciones eternas y cerrar cuanto antes varias operaciones clave del verano y Oyarzabal aparece como uno de esos fichajes que generan consenso dentro del área deportiva. El futbolista ofrece experiencia, calidad, compromiso y un perfil muy adaptable para distintas situaciones de partido. Ahora todo dependerá de cómo avance el mercado durante las próximas semanas.