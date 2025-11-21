Mounir Nasraoui deja que su hijo salga de discotecas por Barcelona la madrugada del jueves y el domingo

Lamine Yamal vuelve a estar en el punto de mira por sus polémicas fuera de los terrenos de juego. A pesar de que es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona, la vida que está llevando fuera del Barça está preocupando y mucho al club. Y ahí, su padre, Mounir Nasraoui, no está haciendo nada para que su hijo mejore su situación después de las quejas que ha habido.

El futbolista salió de fiesta por discotecas de Barcelona hasta altas horas de la madrugada el pasado jueves y el pasado domingo. La primera vez estuvo en la discoteca Luz de Gas, mientras que la segunda en alguna de la calle Tuset, en la capital catalana, según Laura Fa en 2Cat. El extremo estuvo con su grupo de amigos en un reservado solo exclusivo para que entraran mujeres.

Mounir Nasraoui no evita que Lamine Yamal salga de fiesta por Barcelona

Además de que la situación preocupa al Barça y el club está bastante harto de que la estrella salga tanto, también no ven bien que su padre, que siempre está buscando los focos y su afán de protagonismo, esté dejando que su hijo salga de discotecas por Barcelona. Aunque ya tenga la mayoría de edad y sea libre, creen que le debería recomendar que no saliera tanto.

La entidad azulgrana empieza a estar bastante harta del tema, ya que no ven normal que un jugador, aunque acabe de cumplir los 18 años, salga tanto de fiesta hasta altas horas de la madrugada. Más aún, si está lesionado y con una lesión, la de pubalgia, que no es ninguna broma y que, después del tratamiento que le impidió ir con la selección española, necesitaba reposo absoluto.

El Barça cree que el padre tendría que hablar con su hijo

Por lo tanto, está por ver cómo evolucionará toda la situación, pero de momento, el Barça está muy cansado de esto y quiere medidas drásticas. El club está enfadado tanto con el hijo como con el padre, ya que además de sus declaraciones polémicas a lo largo de los años, creen que su influencia tampoco está ayudando en el futuro de Lamine.