Nadie lo veía venir, Dani Alves prepara su vuelta al fútbol

El nombre de Dani Alves vuelve a sonar en el mundo del fútbol cuando muchos pensaban que su historia sobre el césped ya estaba cerrada. Tras una carrera repleta de títulos, éxitos y también de episodios muy oscuros fuera del terreno de juego, el lateral brasileño parece decidido a despedirse del fútbol donde siempre quiso hacerlo: jugando. No en silencio, no lejos del balón, sino con botas puestas y sobre el verde. Después de meses apartado del foco mediático y una etapa judicial extremadamente dura, que concluyó con su absolución por falta de hechos probatorios, Alves ha retomado el control de su vida profesional. A sus 42 años, lejos de resignarse a un final abrupto, el brasileño busca cerrar su carrera de forma consciente, asumiendo todo lo vivido, pero mirando hacia adelante.

Un club modesto, una decisión simbólica

Según informaciones procedentes de Brasil, Dani Alves ha cerrado los últimos detalles para convertirse en máximo accionista del São João de Ver , un club que compite en la tercera división portuguesa. La operación se ha llevado a cabo con el respaldo de un grupo de inversores brasileños, que ven en Alves no solo un reclamo mediático, sino una figura capaz de impulsar el proyecto deportivo e institucional.

😱👀 DANI ALVES CERCA DE VOLVER A JUGAR AL FÚTBOL



🤝 El brasileño está a punto de cerrar la compra del São João de Ve, equipo de tercera división portuguesa



🔜 Jugaría los últimos seis meses de la temporada con su nuevo equipo



ℹ️ ESPN Brasil pic.twitter.com/kyo3oL4Wam — Post United (@postunited) December 22, 2025

La idea va mucho más allá de la inversión. El plan contempla que Alves firme un contrato como jugador durante seis meses, con el objetivo de disputar el tramo final de la temporada. Sería su regreso al fútbol profesional tras más de dos años sin competir, desde enero de 2023. No se trata de volver a la élite ni de buscar grandes focos, sino de poner punto final a su carrera de manera simbólica, en un entorno más discreto y controlado. El São João de Ver ocupa actualmente una posición intermedia en la clasificación, y la llegada de Alves supondría una sacudida deportiva y mediática evidente. Para el brasileño, es una oportunidad de reconectar con el juego, recuperar sensaciones y despedirse del fútbol en sus propios términos.

Un último paso antes de un nuevo camino