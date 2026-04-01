Ni Haaland ni Julián Álvarez: Deco ya tiene otro fichaje sorpresa para el Barça

El FC Barcelona sigue rastreando el mercado de fichajes en busca de un delantero que marque diferencias. Deco estudia varias opciones con calma. El relevo de Robert Lewandowski empieza a tomar forma dentro del club

El Barça activa la búsqueda de su próximo ‘9’

El FC Barcelona tiene claro que debe mirar al futuro. La situación de Robert Lewandowski, tanto por edad como por rendimiento irregular en ciertos momentos de la temporada, ha llevado al club a activar la búsqueda de un nuevo delantero centro.

En la agenda azulgrana han aparecido nombres de primer nivel como Erling Haaland o Julián Álvarez. Sin embargo, ambos fichajes se presentan como operaciones extremadamente complejas desde el punto de vista económico. El Barça, condicionado por el Fair Play financiero, necesita encontrar soluciones inteligentes en el mercado de fichajes. Y ahí es donde entra en juego la figura de Deco. El director deportivo busca un perfil diferente: joven, con proyección y con hambre de protagonismo.

En este contexto, ha surgido una opción que no estaba en el foco mediático. Un nombre que gana fuerza en los despachos y que podría convertirse en el próximo gran movimiento del club.

Omar Marmoush, la apuesta silenciosa de Deco

El nombre elegido por Deco es el de Omar Marmoush. El atacante egipcio, actualmente en el Manchester City, se ha convertido en una de las prioridades del club azulgrana.

Marmoush no es un desconocido para los ojeadores del Barça. Su evolución en el fútbol europeo, especialmente tras su paso por equipos como el Eintracht Frankfurt o el VfL Wolfsburg, ha sido constante. Ahora, en la Premier League, ha demostrado que tiene nivel para competir al más alto nivel.

Su principal problema en Inglaterra es la competencia. Compartir vestuario con figuras como Haaland limita sus minutos y su protagonismo. Una situación que el Barça quiere aprovechar.

Lo que más gusta en el club es su polivalencia. Puede actuar como delantero centro, pero también partir desde banda. Es rápido, tiene gol y sabe moverse en espacios reducidos. Un perfil que encaja con la idea de juego azulgrana. Además, su deseo de tener más minutos podría facilitar la operación. El jugador ve con buenos ojos un cambio de escenario que le permita dar un salto en su carrera.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Barcelona will offer up to €70m for Julián Álvarez. If Atlético reject the move, Barça will pivot to Manchester City’s Omar Marmoush as their ‘Plan B’, valued at €50m. 💰✅ @sport pic.twitter.com/87Ophw7NWJ — Barca Globe (@BappaDhar17) March 24, 2026

Una operación estratégica con visión de futuro

El posible fichaje de Marmoush no es solo una decisión deportiva, sino también estratégica. El Barça busca construir un proyecto sostenible, donde cada incorporación tenga sentido a medio y largo plazo.

Deco considera que el egipcio puede ser el relevo ideal para Lewandowski. No se trata de sustituirlo de inmediato, sino de iniciar una transición progresiva que garantice continuidad en el ataque. Además, el coste de la operación sería mucho más asumible que el de otros delanteros de élite. Esto permite al club mantener el equilibrio económico sin renunciar a reforzar la plantilla.

En el cuerpo técnico también valoran su perfil. Su intensidad, su capacidad de adaptación y su margen de mejora lo convierten en una apuesta atractiva. El Barça se mueve en silencio. Pero cuando lo hace, suele tener claro su objetivo. Y en este caso, todo apunta a que Deco ya ha encontrado a su elegido.