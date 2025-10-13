Ni Lamine Yamal ni Ter Stegen: Hansi Flick descubre el verdadero problema para el vestuario del Barça

El FC Barcelona se enfrenta a un problema recurrente que está agotando la paciencia de Hansi Flick: el estado físico de sus internacionales. El técnico alemán ha identificado al verdadero culpable de los contratiempos del vestuario, y no es ni la falta de rendimiento de las estrellas ni la veteranía de sus pilares. Se trata, ni más ni menos, que de Luis de la Fuente, el seleccionador de España. Flick está harto de que canse y use hasta la extenuación a sus jugadores en cada parón internacional.

La tensión entre ambos es máxima. El entrenador del Barça cree que De la Fuente no sigue las peticiones ni los protocolos del club a la hora de cuidar físicamente a sus futbolistas. Para Flick, el seleccionador es el verdadero problema detrás del mal estado físico de los jugadores españoles, ya que no pueden descansar y siempre acaban jugando la totalidad de los minutos con la selección, sin importar el desgaste acumulado.

El caso de Dani Olmo desata la furia de Flick

El último caso que ha desatado la furia de Hansi Flick ha sido el de Dani Olmo. El delantero español ha vuelto a caer lesionado tras sus compromisos con la selección, un golpe que el técnico alemán no está dispuesto a tolerar. Para Flick, la sobrecarga de minutos es un riesgo innecesario y una falta de consideración hacia los clubes que pagan las fichas de los jugadores. El alemán no soporta lo que pasa con De la Fuente y lo considera su gran enemigo profesional.

Internamente, Flick ha comunicado a la directiva que el problema del vestuario del Barça no reside en los jugadores clave como Lamine Yamal o Marc-André Ter Stegen, sino en la gestión de las cargas de trabajo por parte de la selección. El alemán ve cómo su planificación semanal se desmorona cada vez que regresa un internacional tocado. El Barça ha intentado mediar en el conflicto, pero De la Fuente mantiene su postura de convocar y utilizar a los jugadores según su criterio deportivo.

Así pues, Hansi Flick ha señalado a Luis de la Fuente como el gran enemigo del FC Barcelona y el principal causante de los problemas físicos del vestuario culé por la extenuación a la que somete a sus futbolistas.