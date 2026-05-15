No es Julián Álvarez: el Barça tiene otro objetivo galáctico y su precio asusta en Europa

El FC Barcelona sabe que encontrar al sucesor de Robert Lewandowski será una de las grandes decisiones del próximo verano. Dentro del club existe la sensación de que el ciclo del delantero polaco está llegando a su tramo final y la dirección deportiva ya trabaja en varios escenarios. El gran sueño sigue siendo Julián Álvarez, pero en Can Barça son conscientes de que su fichaje parece extremadamente complicado. Por eso, Deco y el resto de la dirección deportiva ya han empezado a moverse por otras opciones que también ilusionan muchísimo.

João Pedro aparece como la gran prioridad

En las últimas semanas, el nombre que más fuerza ha ganado dentro del Barça es el de João Pedro. El delantero brasileño ha dejado una enorme impresión esta temporada y el club considera que tiene condiciones ideales para liderar el ataque azulgrana durante muchos años.

Su perfil gusta muchísimo porque combina gol, movilidad y capacidad para asociarse. Además, es un futbolista que puede jugar en varias posiciones ofensivas, algo que encaja perfectamente en la idea de juego que quiere consolidar Hansi Flick. Dentro del Barça creen que João Pedro todavía tiene muchísimo margen de crecimiento. A pesar de su juventud, ha demostrado personalidad, madurez y capacidad para aparecer en momentos importantes, algo que valoran muchísimo en los despachos del Camp Nou.

El precio asusta incluso en Europa

El gran problema para el Barça es el precio de la operación. El Chelsea FC no tiene intención de facilitar una salida y las cifras que ya se manejan rondan los 100 millones de euros.

🚨 It will be difficult to sign João Pedro for less than €100m as Chelsea consider him as their best player. However, it's also noted that Chelsea may need to sell for Fair Play reasons. [@martinezferran] pic.twitter.com/9kUp4sEIRy — barcacentre (@barcacentre) May 15, 2026

En Londres consideran al brasileño una pieza estratégica para el futuro del proyecto y solo aceptarían negociar si llega una propuesta completamente fuera de mercado. Eso obliga al Barça a estudiar muy bien cada movimiento antes de lanzarse definitivamente a por el delantero. Además, la competencia promete ser durísima. Otros grandes clubes europeos también siguen muy atentos la situación de João Pedro y saben perfectamente que puede convertirse en uno de los delanteros más importantes del fútbol europeo durante la próxima década.

Aun así, en el Barça creen que pueden jugar una carta importante: el atractivo deportivo del club. Después de conquistar LaLiga y recuperar estabilidad deportiva, en Can Barça sienten que vuelven a ser un destino muy seductor para las grandes estrellas jóvenes del mercado.

Julián Álvarez sigue presente en los planes

Aunque João Pedro haya ganado muchísimo protagonismo en las últimas semanas, el nombre de Julián Álvarez sigue muy presente dentro de la planificación azulgrana. El delantero argentino continúa siendo uno de los perfiles que más gustan por su intensidad, calidad técnica y capacidad para adaptarse a diferentes sistemas ofensivos. El problema es que su situación contractual y el enorme interés de otros gigantes europeos hacen que la operación parezca todavía más complicada.

Por eso, Deco trabaja en paralelo con distintas alternativas para no quedarse bloqueado durante el verano. El Barça sabe perfectamente que no puede permitirse llegar tarde al mercado en una posición tan importante como la del delantero centro.

La posible salida de Lewandowski obliga al club a reaccionar rápido. En el Camp Nou entienden que el próximo “9” debe ser un futbolista preparado para marcar diferencias desde el primer día. Y ahora mismo, João Pedro aparece como ese gran objetivo que empieza a ilusionar muchísimo dentro del barcelonismo. El problema es que convencer al Chelsea y asumir una operación de 100 millones de euros será cualquier cosa menos sencillo.