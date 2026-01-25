No tiene minutos en el Barça, pero se quiere quedar: ya se lo ha dicho a Hansi Flick

El FC Barcelona, el mercado de fichajes y las decisiones deportivas vuelven a cruzarse. Un joven talento azulgrana, con ofertas sobre la mesa, ha sido claro con su futuro y con su entrenador.

Sin minutos, pero con convicción absoluta

Marc Casadó es uno de esos perfiles que encajan a la perfección en la idea de club que defiende el Barça. Formado en la cantera, con conocimiento del juego posicional y una mentalidad competitiva, el centrocampista ha visto cómo las oportunidades han sido escasas. La falta de minutos ha sido una constante, en gran parte por la enorme competencia en el centro del campo.

A pesar de ello, el joven futbolista no ha perdido la calma. En las últimas semanas ha recibido ofertas de otros equipos, entre ellos el Galatasaray, un club importante que le ofrecía protagonismo inmediato y continuidad. Una tentación lógica para cualquier jugador que quiere crecer, pero que Casadó ha decidido frenar.

Su postura ha sido clara desde el primer momento: quiere quedarse en el Barça. Cree en sus posibilidades, en su trabajo diario y en que su momento puede llegar. No busca una salida precipitada ni una cesión sin convencimiento. Su objetivo es triunfar en el club de su vida.

La lesión de Pedri, una oportunidad inesperada

El fútbol, a veces, abre puertas cuando menos se espera. La lesión de Pedri ha alterado los planes del cuerpo técnico y ha generado un escenario nuevo en el centro del campo. Para Marc Casadó, lejos de alegrarse por la desgracia ajena, supone una oportunidad deportiva.

El canterano sabe que este tipo de contextos pueden marcar carreras. Con menos efectivos disponibles, el entrenador necesita soluciones internas y jugadores preparados para responder. Casadó considera que puede aportar equilibrio, intensidad y lectura táctica, virtudes que encajan en un Barça que busca estabilidad en una temporada exigente de LaLiga y competiciones europeas.

Marc Casadó has rejected the option of joining Galatasaray. To date, and except for an unexpected turn of events, Casadó's idea is to stay at FC Barcelona.

Mensaje directo a Hansi Flick

Lejos de rumores o intermediarios, Marc Casadó ha optado por la vía más honesta. El futbolista ya le ha comunicado personalmente a Hansi Flick que no quiere salir del club. Un mensaje directo, sin rodeos, que ha sido bien recibido en el cuerpo técnico. Flick valora la actitud, el compromiso y la mentalidad de los jugadores que no bajan los brazos. Aunque la competencia es feroz y las decisiones no siempre son sencillas, el entrenador alemán aprecia que Casadó esté dispuesto a esperar su momento y a aprovechar cada entrenamiento como si fuera una final.

En los despachos del Barça, esta determinación no pasa desapercibida. En un mercado de fichajes marcado por limitaciones económicas y decisiones estratégicas, contar con futbolistas comprometidos es un valor añadido. El club sabe que no todos los talentos pueden explotar al mismo tiempo, pero también que la paciencia y la perseverancia suelen tener recompensa.

Marc Casadó no tiene hoy el protagonismo que desea. Pero tiene algo igual de importante: una idea clara de su futuro. Quiere crecer, competir y demostrar su talento en el Barça. Ya se lo ha dicho a Hansi Flick. Ahora, el balón está en juego.