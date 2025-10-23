Pau Cubarsí, calla, nadie en el vestuario se queja ni se quejará, pero resta más que suma en el Barça

Pau Cubarsí es uno de los líderes en defensa del FC Barcelona. Con tan solo 18 años, el central se ha convertido en una pieza fundamental en la zaga para el conjunto de Hansi Flick. Su buen nivel sobre el terreno de juego ha ayudado mucho al Barça, pero también cree que la presencia de un jugador en el campo está restando más que sumando a favor del elenco azulgrana.

Este futbolista en cuestión es Wojciech Szczesny, el portero que está siendo titular en las últimas semanas por la lesión de Joan García. El polaco ha tenido que intervenir de nuevo bajo palos, como ya hizo la temporada pasada, y mientras el catalán esté de baja, será él quien defienda la portería. Sin embargo, y a pesar de que en el vestuario nadie dice nada, su nivel está siendo muy cuestionable.

Pau Cubarsí cree que Szczesny resta más que suma en el Barça

De hecho, algunos jugadores creen que no tiene el nivel suficiente para ser el guardameta titular en el Barça, como se ha demostrado en los últimos partidos, ya que no logra tener la portería a cero. Desde que se volvió a poner los guantes, ha recibido al menos un gol en todos los encuentros que ha disputado, es decir, en cinco de consecutivos, algo que preocupa al equipo.

El conjunto azulgrana no está teniendo la fiabilidad en defensa que tuvo la temporada pasada y le está afectando. Además, si se le suma un portero que no para muchos balones y que recibe goles, la situación empieza a ser más trágica. Cubarsí ha sido uno de los que ha identificado este problema, pero ha decidido callar, como todo el vestuario, ya que no se puede hacer nada más.

El polaco no puede dejar la portería a cero

Por otra parte, el central también ha puesto el foco en el problema que tiene Szczesny en la salida del balón, algo fundamental para un portero en el Barça. El polaco ha tenido algunos errores considerables que han provocado ocasiones rivales por la pérdida de la pelota en situaciones comprometidas y, ahí, Cubarsí, entre otros, han tenido que sacar las castañas del fuego en más de una ocasión.