Pau Cubarsí le pide a Flick que lo ponga de titular en el Clásico, sin él juegan con 10

Hace unas semanas, el Barça recibía la terrible noticia de que Joan García había caído lesionado de gravedad por culpa de una pequeña rotura en el menisco de la rodilla derecha. Una dolencia que, a priori, iba a dejar al guardameta culé fuera de combate durante, como mínimo, unas cuatro o seis semanas. Sin embargo, tal y como apuntan desde Sport, Joan se siente con fuerzas y con el optimismo suficiente como para verse en condiciones de volver a la titularidad en el Santiago Bernabéu, lo que implicaría que el de Sallent llevaría los plazos al mínimo, al estar solamente 29 días de baja.

Por lo general, en el cuerpo técnico del Barça son muy reticentes a la idea de acortar plazos y de forzar para estar en un partido en concreto, por importante que sea. Flick siempre ha destacado por tener una mirada a largo plazo y no centrarse en el presente más inmediato. Sin embargo, esta temporada las cosas no han comenzado de la mejor manera y presentarse en el Bernabéu, con un Mbappé intratable y con Szczesny, es algo que aterra al entrenador alemán.

El equipo necesita tener la seguridad de Joan

La realidad es que con Wojciech Szczesny en la portería el equipo vive de una forma muy diferente los partidos. El polaco es un portero simplemente correcto, no suele cometer graves errores, pero la defensa, especialmente Pau Cubarsí, sabe que si un balón va mínimamente bien dirigido, va a ser gol. Una sensación radicalmente opuesta a la que tienen con un Joan que, a pesar del fallo que tuvo en Oviedo, ha demostrado a sus compañeros que hay un muro en la portería, capaz de salvarlos de casi todas las situaciones.

Es por este motivo que hasta Cubarsí le ha pedido a Flick que le ponga a Joan de titular en el Santiago Bernabéu. El portero se ve con capacidades para salir de inicio y sin problemas, y su presencia sería una gran noticia para los culés, que saldrían, después de mucho tiempo y según varios jugadores, ahora sí, con once jugadores al terreno de juego.

Así pues, el regreso de Joan García es un factor clave y que tanto Flick como los defensas del Barça van a agradecer mucho. Ya que sin él y con Szczesny se ha sufrido mucho en la zaga culé.