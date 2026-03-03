Pedri sonríe con la mejor noticia que ha recibido el Barça

El FC Barcelona recupera a Pedri tras una pequeña lesión en un momento clave de LaLiga. Y aunque la baja de Frenkie de Jong preocupa, en el vestuario hay una ilusión especial: Gavi está muy cerca de volver y eso cambia el ánimo del equipo.

Pedri vuelve justo cuando más falta hace

Pedri ya está de vuelta. Después de unos días fuera por una molestia, el canario ya está a las órdenes de Flick. No ha sido una lesión grave, pero en el Barça siempre hay cuidado con él, porque lo importante es que llegue bien a los partidos decisivos.

Su regreso llega en el mejor momento posible. La temporada entra en una fase en la que cada partido cuenta mucho: en LaLiga no hay margen para fallar, y el equipo necesita tener a sus jugadores más importantes disponibles. Pedri, además, no es solo “uno más”. Cuando está en el campo, el Barça juega con más calma, tiene más control del balón y encuentra mejores pases entre líneas. Es de esos futbolistas que hacen que el equipo se entienda mejor.

Por eso en el club celebran que vuelva ahora. El cuerpo técnico quiere llevarlo con cuidado, sin cargarlo de minutos de golpe, pero contando con él. Pedri se siente listo, con ganas y con confianza. Y esa es una noticia que alivia a todos.

El problema: Frenkie cae lesionado y el centro del campo se queda corto

Pero no todo son buenas noticias. Mientras Pedri regresa, el Barça pierde a Frenkie de Jong por lesión. Y eso es un golpe, porque Frenkie es clave para sacar el balón jugado desde atrás y para darle ritmo al equipo. Cuando él no está, el Barça pierde una salida muy segura y un jugador capaz de romper líneas con conducción.

Con Frenkie fuera, el centro del campo se queda con menos opciones. Eso obliga a repartir esfuerzos y a ajustar piezas. Además, el próximo partido contra el Athletic Club es exigente: el Athletic es un rival intenso, que presiona, corre y no te deja respirar. Para un equipo que busca estabilidad, tener bajas en esa zona puede notarse. Aquí es donde el Barça necesita tener a Pedri al100%. No para que lo haga todo, sino para que el equipo no pierda orden. Y, en medio de este escenario, llega la noticia que hace que Pedri sonría de verdad.

La mejor noticia: Gavi está de regreso (y eso lo cambia todo)

La gran noticia para el Barça es que Gavi está ya en la recta final de su recuperación. El centrocampista ha pasado meses fuera por un problema en el menisco interno, y en el club están convencidos de que su vuelta está muy cerca.

Gavi estará en la convocatoria para el próximo partido contra el Athletic Bilbao.



La idea es que Gavi entre en la convocatoria para el partido ante el Athletic Club. Lo más normal es que no juegue, o que lo haga muy poco, porque todavía debe ir entrando poco a poco. Pero solo estar en la lista ya es un paso enorme. Y para el vestuario es como recuperar una parte del alma del equipo.

Gavi aporta energía, carácter y ganas de competir. Es de esos jugadores que contagian: corre, aprieta, no se esconde y empuja a los demás. Cuando él está, el Barça suele tener más intensidad y más personalidad. Por eso su regreso es tan esperado. Y también hay un detalle humano que se nota: Pedri recupera a su amigo. Se entienden bien dentro del campo y fuera, y tenerlo cerca otra vez es una alegría evidente. En un tramo tan importante de la temporada, el Barça no solo recupera a futbolistas: recupera confianza.